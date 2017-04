Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat miercuri că au demarat lucrările de modernizare a parcării din fața hotelului Bucovina. ”Parcarea care aparține Primăriei Municipiului Suceava din fața hotelului Bucovina, este reabilitată în acest moment. Am ales să începem lucrările de asfaltare din acest sezon cu această parcare deoarece nu a fost reabilitată de mult și, în plus, este o parcare care are sistemul de plată cu parcometru inclus deja! Suprafața parcării este de 1650 mp”, a declarat viceprimarul pe pagina sa de socializare.