Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, anunță pe pagina sa de facebook că s-a început montarea de semne de circulație în zona marilor centre comerciale acțiune cuprinsă în programul de măsuri necesare pentru fluidizarea traficului în zonă. El susține însă că întâmpină o serie de dificultăți la amplasarea unui semn pentru semnalizarea unei treceri de pietoni pe strada Bazarului, pe domeniul public, în colțul unei construcții de la intrarea în centrul comercial arătându-se revoltat de această situație.

”După cum știți, se lucrează la unele măsuri pentru fluidizarea traficului rutier în zona Bazarului. Pentru că ne apropiem de final, de ieri s-a început montarea semnelor de circulație. Totul a decurs normal până s-a vrut montarea unui semn pentru semnalizarea unei treceri de pietoni pe strada Bazarului, pe domeniul public, în colțul unei construcții de la intrarea în centrul comercial (semn care a existat şi în trecut, dar a “dispărut”). Mai exact, proprietarii de acolo nu au permis echipei de lucrători să monteze din nou semnul de circulaţie pe motiv că nu se mai vede marfa expusă în geam. Fiind în zonă, am încercat sa le explic că acel semn trebuie instalat pentru a semnaliza trecerea de pietoni existentă încă din 2007. Deoarece explicaţiile mele nu au convins iar proprietarul a început să-i îmbrâncească pe lucrători, am solicitat sprijinul poliției municipale. Nici măcar cel de-al doilea echipaj de poliţie sosit la fața locului nu a reușit să rezolve problema. Am fost surprins să observ că, chiar de față cu poliţiştii, lucrătorii au fost împinși și dați la o parte. Am rugat colegii să renunțe pentru a nu se crea un “circ” inutil și să monteze restul semnelor de pe planșă, urmând să revină. Astăzi, s-a dovedit că noaptea nu a fost un sfetnic bun, deoarece lucrătorii s-au confruntat cu aceeaşi atitudine a proprietarilor magazinului. Stau și mă întreb dacă chiar așa de proastă e legea în România de nu poate poliția să facă nimic? Cel care e mai vocal și agresiv, eventual dacă mai cheamă şi pe cineva să filmeze, poate intimida poliţiştii suficient încât aceştia să nu îşi facă treaba? Nici nu ştiu cum e de procedat. Să renunţăm la semn pentru a se vedea marfa întreprinzătorului, să mutăm trecerea de pietoni, sau să respectăm proiectul şi să montăm semnul de circulație?”, a scris viceprimarul revoltat pe pagina de socializare.