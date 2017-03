Holzindustrie Schweighofer lansează Timflow, sistemul de monitorizare prin GPS a transporturilor de buștean

Holzindustrie Schweighofer lansează un sistem complex de monitorizare prin GPS a transporturilor de bușteni, parte integrantă a planului său de acțiune pentru asigurarea unei industrii sustenabile de prelucrare a lemnului în România. Respectându-și angajamentul de a lupta împotriva tăierilor ilegale, compania își bazează abordarea pe un dialog constructiv și o comunicare transparentă cu ONG-urile de mediu și pe un sistem de control sporit al lanțului său de aprovizionare. Holzindustrie Schweighofer nu recoltează lemn, dar solicită transportatorilor să își echipeze toate camioanele care vin la fabricile sale cu dispozitive GPS pentru sistemul Timflow. Pentru maximizarea transparenței în lanțul de aprovizionare, acest sistem permite identificarea exactă a rutei livrărilor până la locul de încărcare.

Măsurile propuse prin planul de acțiune al Holzindustrie Schweighofer sunt mai stricte decât cerințele legale și stabilesc noi standarde de control în industria prelucrării lemnului din România. Fiecare dintre cele peste 400 de camioane care transportă bușteni către fabricile de cherestea ale Holzindustrie Schweighofer este echipat cu un dispozitiv GPS care permite înregistrarea cu precizie a rutei parcurse, de la locul de încărcare până la poarta fabricilor, unde toate informațiile sunt verificate.

Pentru a asigura o transparență maximă, setul de date pentru fiecare transport va fi făcut public, pe www.timflow.com. Utilizatorii înregistrați vor putea vedea înregistrările GPS și fotografiile transporturilor ajunse la destinație. De asemenea pot solicita avizul de însoțire și documentele de proveniență. În plus, utilizatorii pot raporta nereguli sau suspiciuni despre anumite transporturi către experții de conformitate ai Holzindustrie Schweighofer, care vor analiza imediat și vor comunica autorităților dacă s-au descoperit nereguli.

Prima testare a sistemului Timflow a avut loc în luna ianuarie, iar de la 3 aprilie 2017 va fi disponibil website-ul www.timflow.com. În prima lună de funcționare se vor colecta, pentru optimizarea sistemului, informații de la părțile interesate. Toate părțile interesate sunt invitate să ofere sugestii prin intermediul formularului de contact de pe website. Informațiile de pe www.timflow.com vor fi disponibile utilizatorilor care se înregistrează. Pentru a obține informații despre transporturi, utilizatorii trebuie să introducă numerele de înmatriculare ale camioanelor și data livrării. Pentru a proteja datele personale ale șoferilor de camion, informațiile GPS precum și alte detalii solicitate se pot oferi după 24 de ore. Informațiile despre transporturi vor fi disponibile publicului larg pentru maximum 30 de zile. În contextul prevederilor legale, informațiile colectate vor fi stocate timp de 5 ani și pot fi oferite structurilor guvernamentale și autorităților române oricând în acest interval de timp.

Noile măsuri Holzindustrie Schweighofer pentru o industrie forestieră sustenabilă

Holzindustrie Schweighofer susține introducerea standardelor FSC® în România prin plata unui bonus de 10 RON/m3 pentru buștenii certificați FSC®

Pentru a asigura un lanț de aprovizionare durabil în România, care să îndeplinească standardele înalte ale FSC®, Holzindustrie Schweighofer plătește furnizorilor săi un bonus pentru buștenii certificați FSC®. Din 2012, Holzindustrie Schweighofer a plătit un total de 4,77 milioane RON (€1,04 milioane) pentru acest bonus FSC®.

O mai bună consultare cu părțile interesate

Pe parcursul ultimilor doi ani, Holzindustrie Schweighofer a îmbunătățit și a intensificat dialogul cu toate părțile interesate.

Audit cuprinzător realizat de renumitul grup Indufor

În ianuarie 2016, Holzindustrie Schweighofer a analizat procesele sale interne în profunzime. Firma de consultanță finlandeză Indufor a examinat toate procesele, precum și lanțul de aprovizionare și toate fabricile din România. Concluzia raportului: sistemul de due diligence al Holzindustrie Schweighofer depășește cu mult reglementările în vigoare și e în perfectă conformitate cu standardele stabilite de Regulamentul EUTR.

Controale stricte pentru zone cu risc

Holzindustrie Schweighofer a dezvoltat un sistem pentru minimizarea riscurilor, sistem bazat pe hărți ale Asociației pentru Certificare Forestieră, care identifică zone de risc pentru tăieri ilegale. În cazul în care Holzindustrie Schweighofer cumpără lemn din aceste zone sau din depozitele situate în imediata apropiere a parcurilor naționale sau a pădurilor virgine, angajații noștri verifică documentele necesare recoltării legale a lemnului (actul de punere în valoare, amenajamentul silvic) cu atenție maximă.

Echipa de conformitate consolidată

Un proces riguros de due diligence necesită un număr adecvat de experți bine instruiți. Recent, Holzindustrie Schweighofer și-a dublat echipa, până la 16 experți care lucrează pentru companie.

Renunțarea la furnizorii care nu respectă politica de achiziții a Holzindustrie Schweighofer

În cazul în care furnizorii nu respectă politica de achiziții a companiei, aceștia sunt excluși din lanțul de aprovizionare.

Holzindustrie Schweighofer nu acceptă lemn provenit din parcurile naționale

Holzindustrie Schweighofer a implementat în România politica „Zero transporturi din parcurile naționale”, deși legislația permite recoltarea lemnului din zonele tampon ale parcurilor naționale şi în cazul tăierilor de igienizare.

Training de conformitate și anti-corupție

Pentru angajați, în special pentru cei care se ocupă de achiziții, Holzindustrie Schweighofer organizează în mod regulat training-uri de conformitate și anticorupție.

Holzindustrie Schweighofer este angajat într-un dialog public transparent și deschis. Site-ul web www.schweighofer-initiative.org este parte a contribuției companiei la acest demers și prezintă eforturile de a îmbunătăți dialogul deschis pe teme de sustenabilitate în industria lemnului.

Dialogul deschis cu ONG-urile

Holzindustrie Schweighofer este angajat într-un dialog deschis și concret cu ONG-urile și societatea civilă. Obiectivul comun este acela de a asigura prelucrarea sustenabilă a lemnului și de a identifica orice potențial pentru optimizare.

Grupul Schweighofer își are originile într-o afacere de familie austriacă, cu peste 400 de ani de experiență în industria de prelucrare a lemnului. În prezent, Grupul este activ în industria de prelucrare a lemnului din Europa, având activități și în producția de viscoză, producția de bioenergie, silvicultură și afaceri imobiliare. Divizia industrială a Grupului Schweighofer operează în România trei fabrici de cherestea şi două fabrici de producție a panourilor din lemn, o fabrică de cherestea în Germania şi o fabrică de viscoză în Austria. Grupul este lider în industria europeană a prelucrării lemnului, având la momentul actual aproximativ 3.700 de angajați. Holzindustrie Schweighofer exportă produsele sale în peste 70 de țări din întreaga lume.