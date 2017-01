În județul Suceava au fost confirmate două cazuri de gripă

În județul Suceava s-au înregistrat, săptămîna trecută, primele două cazuri de gripă sezonieră din acest an confirmate. Este vorba de un tînăr de 16 ani, din Cajvana, și un bărbat, de 64 de ani, din Dărmănești. Ambii sunt internați. Nici unul nu era vaccinat împotriva gripei. Analizele de laborator au confirmat că e gripă cu virus tip A subtip H3N2. Este virusul care circulă în acest sezon, tulpina fiind în componența actualului vaccin gripal. În total, săptămîna trecută, în județ au fost raportate 13 cazuri de gripă, 11 fiind diagnosticate clinic.

Cele mai comune semne ale bolii sunt: febra, tusea, durerile în gât și de cap, durerile musculare si articulare, oboseala și lipsa poftei de mâncare. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală în primul rând a vârsnicilor de peste 65 ani, a persoanelor cu afecţiuni cronice, a gravidelor şi a copiilor de peste 6 luni.

Vaccinarea este modalitatea cea mai eficientă de prevenire a gripei şi a complicaţiilor acesteia. Iar aceasta trebuie repetată anual, deoarece în fiecare sezon circulă tulpini diferite de virusuri gripale şi, în plus, vaccinul îşi pierde „valabilitatea” după şase luni, explică specialiştii. Importante în prevenirea îmbolnăvirii sunt spălarea frecventă a mâinilor şi alimentaţia echilibrată, bogată în fructe şi în legume bogate în vitamina C, precum citrice, ardei gras, kiwi şi roşii. De asemenea, se recomandă consumul de iaurt, de peşte oceanic, de ficat, de carne roşie, de nuci, de alune şi de soia, toate acestea conţinând nutrienţi care stimulează apărarea naturală a organismului. În plus, la întărirea imunităţii contribuie practicarea unui sport, fiind indicat să se facă cel puţin 30 de minute de mişcare pe zi, dar şi hidratarea corespunzătoare şi respectarea celor şapte -opt ore de somn.