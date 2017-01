În Suceava a început deszăpezirea trotuarelor și a arterelor secundare

Pe străzile Sucevei se circulă în condiții de iarnă. Viceprimarul Lucian Harșovschi scrie pe pagina sa de Facebook că, la sfîrșitul săptămînii trecute, nu s-au înregistrat evenimente deosebite în trafic. El notează că s-a intervenit cu 22 de utilaje de deszăpezire pentru străzi și 3 pentru trotuare, precum și manual, cu lopeți, însă din pricina viscolului puternic, eficiența a fost redusă. Viceprimarul mai scrie că, de la primele ore ale dimineții de astăzi, după ce vîntul a slăbit în intensitate, s-a acționat din nou pe arterele principale. Apoi, s-a început operațiunea de degajare a zăpezii de pe străzile secundare din fiecare cartier, precum și din stațiile de autobuz și de pe trotuarele înguste. Viceprimarul Harșovschi a reamintit că agenții economici au obligația de a curăța zăpadă din dreptul spațiilor pe care le dețin. El a menționat că problemele din traficul rutier și pietonal pot fi semnalate non-stop la Dispeceratul firmei de salubrizare „Diasil Service”, la numărul de telefon 0731-996856 sau la Primăria Suceava, la numărul de telefon 0230-212696, interior 154 sau 254.

