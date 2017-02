La primăvară, în Suceava vor fi plantați 600 de arbuști, printre care tei, stejari, mesteceni și salcâmi. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu, astăzi, la o întîlnire cu șefii de asociații de proprietari. El a adăugat că în oraș este în plină desfășurare o amplă campanie de toaletare a copacilor, dar și de tăiere a pomilor cu probleme, în urma obținerii avizului de la Mediu.

