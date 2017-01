Indicele de răcire a coborât la o temperatură record de -67 de grade în masivul Călimani

Potrivit datelor publicate de Administrația Națională de Meteorologie, în masivul Călimani a fost înregistrată astăzi la amiază o valoare negativă record a indicelui de răcire, de -67 grade Celsius. Datele au fost publicate pentru astăzi, la ora 13:00. Indicele de răcire reprezinta o masura a temperaturii resimtite si depinde de temperatura aerului si de viteza vântului.

Tot la ora 13:00, temperatura resimțită în municipiul Rădăuți a fost de -33 grade Celsius, în timp ce valoarea de la Suceava a fost de -29 grade.