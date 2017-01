INTERVIU Dana Săvuică: „Mă simt ca la 35 de ani”

Anul 2016 a fost unul plin pentru Dana Săvuică: şi-a vândut vechea casă în care a locuit cu fostul soţ, s-a plimbat pe jumătate din mapamond, a bătut şi ţara în lung şi-n lat, iar Crăciunul a prins-o în casă nouă. O vilă cochetă, amenajată inedit, în care a strâns obiecte din toată lumea şi poveşti de-o viaţă.

OK!: Când te-ai mutat aici?

Dana:În decembrie. Am pus ochii pe această casă încă de acum un an, când era în construcţie. E un ansamblu rezidenţial cu case lipite, dar mi-a plăcut foarte mult designul, care e altfel decât la alte case pe care le-am vizionat. N-am vrut să plec din zona de nord a oraşului, pentru că m-am obişnuit foarte mult aici, iar sora mea stă la trei case de mine. Îmi place că sunt la marginea oraşului, pentru că am parte de linişte, aer curat, pădure, câmp, păsări, animale.

Nu e, totuşi, prea multă linişte?

Pentru mine, nu. Trăiesc într-o lume foarte dinamică şi am observat că stresul acumulat îmi creează o nevoie de linişte, de vorbit mai încet, de muzică de fundal, gen Buddha Bar, de relaxare. Şi atunci casa asta e o oază de linişte.

