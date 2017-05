Investiţii de 2,6 milioane de lei în trei ani şi contracte individuale în doi ani, oferta Thermonet pentru clienţii din Suceava

Operatorul de transport şi distribuţie a energiei termice din municipiul Suceava, firma Thermonet, va investi în sistem până în anul 2018 inclusiv suma de 2,559 de milioane de lei din surse proprii, a anunţat administratorul unic al societăţii, Adrian Bodea, în cadrul unei conferinţe de presă la care au mai participat Toma Suru-director general, Mugur Ovidiu Corlăţan-director general adjunct şi Carmen Diaconescu-de la Departamentul de marketing. Bodea a arătat că anul trecut au fost investiţi 1,05 milioane de lei, în acest an vor fi cheltuiţi 1,225 de milioane iar anul viitor 329.000 de lei. „Să nu uităm că cea mai importantă investiţie pe care o facem este în acoperirea pierderilor care sunt de circa 4 milioane de lei pe an şi asta ni le-am asumat. În plus faţă de asta am făcut un plan de investiţii de 2,559 de milioane de lei pentru primii trei ani de funcţionare”, a subliniat Bodea. Adrian Bodea a precizat că investiţiile vizează în special implementarea unor sisteme informatice şi modernizarea contorizării. El a arătat însă că primăria municipiului Suceava proprietara reţelelor de termoficare, şi-a asumat la rându-i nişte investiţii, pe care însă nu le poate realiza până când nu vor fi cumpărate de la defuncta Termica două active vitale pentru funcţionarea sistemului şi anume staţia de pompe şi conducta de transport dintre CET şi CT2. „Investiţiile vizează implementarea unor sisteme informatice, modernizarea contorizării, implementarea unui sistem SCADA care să ne permită să avem o imagine a locurilor unde pierdem energie termică şi alte investiţii care vizează în special reţelele şi elementele esenţiale ale reţelelor de energie termică din secundar în special. Şi primăria şi-a asumat nişte investiţii dar există nişte probleme care blochează municipalitatea să le facă care sunt legate de patrimoniu. Este vorba de staţia de pompare pentru care Primăria este în litigiu cu Termica şi conducta de transport de la CET la CT2 care este responsabilă pentru 10% dintre pierderile pe care le avem care este de asemenea în litigiu”, a spus Bodea.

Thermonet vrea să realizeze o nouă staţie de pompe şi o nouă conductă de transport între CET şi CT2

Adrian Bodea a explicat că Thermonet a propus Primăriei ca soluţie realizarea din fonduri proprii a unei noi staţii de pompare şi a unei noi conducte de transport arătând că această variantă ar fi mult mai productivă decât cumpărarea activelor de la Termica. Bodea a estimat că investiţiile suplimentare s-ar cifra la 3,7 milioane de euro mai mici decât investiţiile în modernizarea celor două active în caz că primăria ar reuşi să le cumpere la un preţ rezonabil. „Credem că putem atrage fonduri să facem investiţiile dar ne trebuie un cadru legal ca după aceea să le închiriem primăriei pentru că nu ne-ar aparţine nouă ca patrimoniu. Ar trebui ori să le vindem sau să le închiriem primăriei”, a spus Bodea.

Mesaj optimist transmis de Adrian Bodea către populaţia Sucevei

Administratorul unic al Thermonet a mai anunţat miercuri că pe agenda companiei se află şi introducerea contractelor individuale de furnizare a agentului termic. Bodea a declarat că în prezent se lucrează la soluţia tehnică care va fi o premieră naţională. El nu a oferit detalii însă a explicat că va fi o soluţie care să presupună investiţii minime din partea consumatorilor. Adrian Bodea a mai ţinut să transmită un mesaj ferm către sucevenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare şi anume că Thermonet va face tot ceea ce este posibil ca oamenii sa nu aibă probleme cu căldura iarna care vine.