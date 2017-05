Ioan Balan: PSD încă nu ştie şi nu poate să scoată România din subdezvoltare

Vicepreședintele PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, a declarat că actualul Guvern condus de Sorin Grindeanu și PSD nu știu și nu pot să scoată România din subdezvoltare. Într-o declarație politică, Ioan Balan i-a rugat pe parlamentari care susțin actualul Guvern Grindeanu să înceteze „să mai păcălească populaţia cu minciuni”, din care ar rezulta că au descoperit bagheta magică cu care vor crește veniturile din pensii, din salarii şi din alte surse, „eventual fără să mai fie nevoie şi de prea multă muncă”. ”Este pură demagogie, care face extrem de mult rău economiei şi stabilităţii financiare a acestei ţări. Dacă ar fi existat o astfel de scamatorie, o astfel de baghetă magică, vă asigur că o aveau la ei, în buzunar, guvernanţii din Germania, Austria, Suedia, Danemarca sau Norvegia. Numai că nimeni nu are aşa ceva, iar statele la care am făcut referinţă sunt bogate, dezvoltate şi au populaţii prospere pentru că munca este eficientă, pentru că sistemele de învăţământ sunt performante, pentru că oamenii sunt superior calificaţi, pentru că afacerile sunt foarte competitive, iar capitalurile dau tot ceea ce au mai bun din ele”, a declarat Ioan Balan. El a precizat că parlamentarii care susțin Guvernul Grindeanu se laudă zi de zi în presă că se luptă cu sărăcia, „și că au de gând să o pună la pământ”, însă aceștia uită că în perioada ultimei guvernări PSD românii au intrat în topul sărăciei europene, Regiunea Nord-Est ocupând primul loc. „Da, suntem pe primul loc, însă la sărăcie! Sub PSD, cei mai săraci europeni au devenit bucovinenii. Atunci, oare, nu aveaţi la voi bagheta magică? Nu reacţionez niciodată fără argumente, însă nu pot să mai tolerez un mod de guvernare care afundă România în datorii pe termen lung, care vinde iluzii deşarte de prosperitate populaţiei, care compromite revigorarea educaţiei şi sistemului de sănătate şi rupe de la rădăcină principalele motoare de creştere şi dezvoltare economică, fără să aducă un minim de modernizare acestei ţări”, a afirmat deputatul PNL de Suceava.

Ioan Balan a subliniat faptul că a constatat că PSD urăşte mediul de afaceri, motiv pentru care „îl asasinează” aproape zilnic cu tot mai multe poveri administrative, piedici birocratice şi schimbări legislative, exact toate acele lucruri care fac afacerile româneşti necompetitive şi slab profitabile. „Mai ştiu că PSD este inamicul numărul unu al investiţiilor publice. Nu o spun eu, o spune istoria recentă. PSD este partidul care nu a demarat vreun proiect major în ultimii şaptesprezece ani de guvernare, deşi din aceşti şaptesprezece ani, 14 s-a aflat direct sau indirect la guvernare. Aceasta este realitatea”, a subliniat Ioan Balan.

El le-a mai transmis parlamentarilor care susțin guvernarea PSD că nu trebuie să uite că au fost aleși de oameni, motiv pentru care aceștia nu trebuie să fie mințiți. „Dragi colegi, şi voi, ca şi mine, sunteţi aleşi de oameni. Când merg acasă, la mine în judeţ, oamenii mă privesc în ochi şi mă întreabă cum ar putea să-şi câştige traiul mai bine. Să ştiţi că eu nu-i mint şi le spun că singurul generator de prosperitate este munca. Cine crede altceva, va suferi o mare iluzie”, a afirmat parlamentarul sucevean. Din acest motiv, Ioan Balan a declarat că se va lupta, cu toate instrumentele parlamentare de care dispune, pentru a promova măsuri pentru un mediu de afaceri sănătos, competitiv, care să poată genera salarii mari şi suficiente pentru nevoile familiilor. „Numai aşa părinţii îşi vor putea duce toţi copiii la şcoală, copiii îşi vor putea duce părinţii la medic şi cu toţii vor trăi cu tot mai puţine griji”, a mai afirmat Ioan Balan.

Deputatul PNL de Suceava consideră că printre parlamentarii care susţin astăzi „politicile păguboase” ale Guvernului Grindeanu se află şi oameni de foarte bună calitate, motiv pentru care le-a transmis acestora să facă presiune asupra propriului Guvern pentru ca acesta să înceapă investiţiile publice, să stimuleze afacerile private şi să se uite atent pe harta ţării, la zonele unde s-au adâncit decalajele de dezvoltare. „Dacă economia va merge bine, la baza ei, la rădăcina ei, adică la nivelul agentului economic, atunci toţi angajaţii, din public sau privat, vor avea şansa unor creşteri solide de salarii. Dacă însă, Guvernul Grindeanu va ţine investiţiile publice blocate şi va continua să bage beţe în roate întreprinzătorilor privaţi, atunci să ne aşteptăm, foarte curând, să decontăm costurile sociale ale incompetenţei acestei guvernări”, a mai spus deputatul PNL de Suceava.