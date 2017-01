Ion Besoiu: «Nu-mi place iarna, frigul mă disperă»

A jucat în peste 80 de filme, a trecut prin patru căsnicii, a dus o viaţă agitată. Acum, la 85 de ani, actorul care l-a interpretat pe căpitanul vasului Speranţa din “Toate pânzele sus” a decis “să fie mai răbdător cu el”, notează click.ro. Este bolnav, singur, merge în baston şi caută cât poate de mult să se ferească de frig.

La cei 85 de ani pe care îi are, actorul Ion Besoiu a decis să ia o pauză de pe scena teatrului. Nu mai joacă la Nottara, în principal din cauza unor probleme de sănătate. “Nu mă mai interesează să mă întorc în teatru după tragedia din Colectiv deoarece clădirea în care jucam avea bulină roşie. Nu mai am destulă energie, sunt mai uzat fizic. Psihic, nu! Încep fiecare zi, cu aceeaşi dorinţă de a trăi cât mai mult. În urmă cu ceva timp am filmat pentru televiziune piesa “Livada cu vişini”, în regia lui Alexander Lustig, şi atunci cred că a fost momentul în care m-am îmbolnăvit. S-a declanşat un puseu de tensiune foarte puternic, a trebuit să stau trei luni de zile în spital. De atunci încerc să fiu mai răbdător cu mine. Frigul mă disperă, gheaţa mă face să alunec. Nu mai e ca altădată.”, a povestit actorul pentru revista Formula As, potrivit sursei citate.

