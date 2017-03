Jucătorii Forestei Suceava trebuie să adune ceva puncte dacă vor să aibă ce pune pe masă de Paşti

Conducerea clubului Foresta Suceava a sistat pe termen nelimitat plata salariilor către jucători în urma înfrângerii de la Baloteşti. Decizia a fost anunţată de directorul sportiv al grupării de pe Areni, Dănuţ Perjă, care s-a aratat deranjat de superficialitatea cu care galben-verzii au tratat primele meciuri din 2017.

“CS Baloteşti e o echipa care n-are voie să te bată nici dacă ajungi direct la meci. Atitudinea lasă de dorit. Am decis să sistam plata salariilor şi primelor până în momentul în care jucătorii vor demonstra că îşi merită banii. Cei care nu dau totul pentru această echipă, indiferent că sunt suceveni sau din alta parte, vor juca la echipa a doua. Se schimbă foaia la Foresta. Nu e normal să fim pe acest loc în clasament şi să ne bată toate comunele. Suntem jalnici. Ar fi timpul ca jucătorii să se trezească pentru că nu mai ştiu de când n-am câştigat un meci”, a declarat Dănuţ Perjă.

Dănuţ Perjă i-a acordat un vot de încredere lui Cristi Popovici, căruia îi cere însă să taie în carne vie în vestiar.

“Cristi Popovici are credit total, dar trebuie să se impună mai mult în vestiar. Aştept referate despre jucători, iar cei care au greşit vor plăti conform regulamentului de ordine interioară. Se poate ajunge de la o amendă de 25% din salariu până la excluderea din lot. Nu e nimeni bătut în cuie. În locul unui comportament exemplar, unii au abateri de amatori. Au şi obligaţii, nu numai drepturi.

Fac un apel către jucători, ca măcar acum, în al 12-lea ceas, să-şi schimbe atitudinea. Bisericuţele din vestiar nu sunt în regulă. Cei care cred că pot da afară un antrenor, se înşeală. Nu pot decide jucătorii cum se conduce un club. Mai bine promovăm juniori şi obţinem aceleaşi rezultate. Aştept o reacţie pozitivă din partea lor”.

Directorul sportiv al clubului sucevean consideră că rezultatele slabe înregistrate de Foresta în primele două etape din acest an îndepărtează sponsorii şi spectatorii de pe stadion.

“Nu pot să merg la oamenii de afaceri după bani cu asemenea rezultate. Avem nevoie de rezultate pentru a ţine sponsorii alături de echipa. Puteam să stau în birou, nu să alerg de dimineaţă până seara după bani, împreună cu Andrei Ciutac (n.r. preşedintele Consiliului de Administraţie al Forestei). Trebuie spus că toţi banii pe care i-am primit în pauza de iarnă de la sponsori s-au dus la jucători, deşi avem şi alte priorităţi la club”, a mai spus Dănuţ Perjă.