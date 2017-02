Judeţul Suceava va fi promovat la târgurile de turism din Bucureşti şi Bergamo

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat astăzi că oferta turistică a judeţului va fi promovată, la finalul acestei săptămâni, la două târguri de profil din Bucureşti şi Bergamo, în Italia. Gheorghe Flutur a declarat că oferta judeţului va fi prezentată în cadrul Târgului de Turism al României, care are loc în perioada 16 – 19 februarie, la Bucureşti. Gheorghe Flutur a precizat că în cadrul târgului vor fi promovate cele zece programe din proiectul „Hai în Bucovina”, respectiv Paştele în Bucovina, Crăciun şi Pelerin în Bucovina, Hora Bucovinei, Întâlniri Bucovinene, Luna Diasporei, Întâlniri Bucovinene sau Festivalul Gastronomic „Gustă din Bucovina”. Şeful administraţiei judeţene a arătat că anul acesta va fi promovat, pentru prima dată, Festivalul Internaţional Ştefanian. El a reamintit că acest festival va începe de Sânziene, pe 24 iunie, şi se va finaliza pe 2 iulie, când la Mănăstirea Putna este sărbătorit marele domnitor Ştefan cel Mare.

„Pentru fiecare dintre aceste programe avem pliante de promovare pentru a-i convinge pe turişti să viziteze judeţul Suceava. Principalul program pe care îl vom promova acum este Paştele în Bucovina. Astfel, în cadrul Târgului de Turism al României sunt prezentate ofertele şi pachetele unităţilor de cazare din judeţul Suceava în perioada sărbătorilor Pascale”, a precizat Flutur. Din delegaţia suceveană prezentă la Bucureşti fac parte un reprezentant al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Suceava, un meşter popular, şi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, ai asociaţiilor de turism din Vatra Dornei şi Fundu Moldoveni.

La finalul acestei săptămâni, oferta turistică a judeţului Suceava va fi promovată şi în Italia, la Târgul Agri Travel & Slow Travel de la Bergamo, care are loc în perioada 17 – 19 februarie. Gheorghe Flutur a spus că în cadrul acestui târg judeţul Sucevaa are un stand de 32 de metri pătraţi, delegaţia suceveană fiind formată din meşteri populari, reprezentanţi ai Asociaţiei „Produs în Bucovina”, care vor prezenta preparate de carne, lapte şi patiserie, dar şi ai firmei din Valea Putnei care produce pateu de păstrăv. Gheorghe Flutur a subliniat că la târgul de la Bergamo vor fi promovate în special patru programe pentru atragerea de turiști din Italia, respectiv Vacanță în Bucovina, Paștele în Bucovina, Hora Bucovinei, precum Tradiții și turism activ în Bucovina. „Prezentăm toate aceste programe sub un singur titlul, şi anume <Bucovina, la nici două ore de zbor de Italia>. De precizat că în cadrul programului Vacanţă în Bucovina vor fi promovate ofertele pensiunilor şi hotelurilor pentru turiştii din Italia care vor să viziteze judeţul Suceava”, a spus preşedintele CJ Suceava. El a arătat că potenţialilor turişti italieni li se va prezenta faptul că pentru a ajunge în judeţul Suceava vor avea la dispoziţie nu mai puţin de patru curse aeriene, din Roma, Milano, Bologna şi Veneţia.