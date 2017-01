Juniorii de la LPS Suceava se vor antrena la curaţat zăpada pentru a fi în formă în partea a doua a sezonului competiţional

Componenţii celor trei echipe de rugby de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava au revenit la antrenamente la începutul acestei săptămâni, prima şedinţă de pregătire din 2017 fiind decalată cu o săptămână din cauza ninsorilor. Totuşi, rugbiştii pregătiţi de Dumitru Livadariu, Marcel Creţuleac şi Codrin Prorociuc vor începe pregătirile cu reacomodarea la efort, în program fiind deszăpezirea terenurilor de antrenament din campusul LPS, dar mai ales a celui sintetic de dimensiuni normale, unde s-a adunat foarte multă zăpadă. Rugbiştii şi-au împărţit sarcina de înlăturare a zăpezii cu fotbaliştii de la Liceul cu Program Sportiv.

„Pentru a avea unde să ne pregătim, am decis ca reacomodarea la efort s-o facem prin deszăpezirea terenurilor de la liceu, împreună cu sportivii de la secţia de fotbal, adică cei ce folosim cel mai des terenul mare. Nu vom avea cantonament din lipsa fondurilor şi ne vom pregăti la Suceava, unde vom avea două săptămâni de pregătire şi încărcătură fizică, după care vom trece la antrenamentele tehnico-tactice, cu mingea. Vom face şi mai multe meciuri de pregătire, dar pe plan local, cei sub 19 ani vor face meciuri test cu seniorii de la CSM Suceava, echipă la care şi-n acest an vor ajunge cel puţin cinci sau şase jucători, iar echipele sub 17 şi 18 ani vor juca împreună”, a declarat antrenorul Dumitru Livadariu. Tehnicianul sucevean a mai adăugat că obiectivul pentru sezonul 2016-2017 rămâne acelaşi la toate cele trei grupe de juniori, şi anume calificarea la turneele finale.

Cu şanse mari de a ajunge în ultima fază a competiţiei la juniorii sub 19 ani la rugby în 10, antrenorul Dumitru Livadariu îşi doreşte să aducă turneul final la Suceava.

„Îmi doresc să aducem pentru prima dată un turneu final la Suceava şi vom face toate eforturile pentru a reuşi acest lucru, deşi mai sunt cluburi foarte puternice ce-şi doresc acest lucru, precum Baia Mare sau echipele din Bucureşti. După terminarea lucrărilor în campusul LPS avem condiţii foarte bune, de cazare, masă şi antrenament, plus că avem la dispoziţie şi baza de la Unirea. Am primit de la federaţie şi un set de buturi noi pe care le vom monta la Unirea, acolo unde ne desfăşurăm meciurile oficiale”, a explicat antrenorul Dumitru Livadariu.

Până la turneul final, la juniorii sub 19 ani, rugby în 10, sucevenii mai au două turnee, unul la Brăila şi unul acasă, la cei sub 18 ani, rugby în 15, mai au şase etape din retur, iar la sub 17 ani mai au de disputat trei turnee, din care unul la Suceava.

Sâmbătă, doi jucători din judeţ, Marius Cora, de la LPS Suceava, şi Marius Ferariu, de la CSŞ Gura Humorului, vor ajunge la Snagov, la primul stagiu de pregătire pe anul 2017 al lotului naţional de juniori sub 18 ani al României.