Klaus Iohannis a declarat la Suceava că fără descentralizare nu va exista dezvoltare

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat, astăzi, la Suceava, că fără descentralizare și regionalizare nu va exista dezvoltare. Afirmația a fost făcută în cadrul dezbaterii cu tema ”Modernizare, dezvoltare, descentralizare. Administrația locală vorbește!”, care a avut loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec, și la care au participat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, precum și circa 300 de reprezentanți ai administrației publice locale, primari, consilieri locali și județeni. Șeful statului a subliniat faptul că administrația publică trebuie reformată, Klaus Iohannis solicitându-le aleșilor locali suceveni să-i spună greutățile pe care le au, dar și cum văd ei descentralizarea și modernizarea administrației. „În ultimii ani s-a încercat identificarea unor soluții care, de cele mai multe ori, fie au fost abandonate, fie aplicate parțial. S-a vorbit mult despre regionalizare, despre descentralizare, despre deconcentrarea instituțiilor publice.

Rezultatele eforturilor de transformare a administrației publice locale s-au materializat în numeroase propuneri de legi, modificări peste modificări, decizii luate azi și anulate mâine, planuri și strategii care au încăput cu greu în sertarele instituțiilor de la București, iar astăzi sunt tot acolo, probabil neatinse. Cu o astfel de abordare, așa cum era de așteptat, nu am obținut mare lucru”, a arătat Klaus Iohannis. Președintele României a arătat că una dintre cauzele pentru care s-a ajuns în această situație este și succesiunea rapidă a guvernanților care, odată ajunși la putere, „s-au grăbit, chipurile”, să reformeze. Iohannis a spus că după plecarea unui Guvern de la au venit alți guvernanți, ”și această tristă poveste a tot continuat”

Șeful statului a precizat că acum câțiva ani s-au pornit „cu mult avânt” discuțiile desapre regionalizarea și decentralizarea, vorbindu-se chiar și despre o reorganizare administrativ-teritorială, însă din toată dezbaterea nu s-a ales nimic.

„Viziunea simplificatoare a unora dintre cei implicați și, mai ales, înțelegerea greșită că regionalizarea și descentralizarea nu sunt altceva decât împărțirea influențelor politice au condus la acest eșec previzibil.

Dacă vă amintiți bine, subiectele principale, care au și blocat dezbaterea, au fost numărul regiunilor, alegerea structurilor de conducere regionale și plasarea capitalelor de regiune. Cu alte cuvinte, politica celui mai tare, o luptă de orgolii și de interese de multe ori mărunte, o confruntare despre cine și cum își adjudecă beneficiile politice”, a declarat Klaus Iohannis. El a adăugat că de câteva luni, „nu surpinzător”, au reînceput discuțiile despre o nouă reformă în privința descentralizării și regionalizării, însă a atras atenția că nici în acest moment nu există o analiză realistă asupra nevoilor și consecințelor descentralizării în România.

”O parte dintre inițiativele recente au născut controverse și, tocmai de aceea, sper ca guvernanții să se folosească cu înțelepciune de învățămintele trecutului și să nu introducă o discriminare între autoritățile publice locale.

Însă o spun apăsat: fără descentralizare nu va exista dezvoltare. De aceea, sper că nu vom asista iarăși la un nou început fără nici o finalitate și, mai ales, sper că nu vor fi făcute aceleași greșeli, pentru că «politica celui mai puternic» pur și simplu nu mai merge”, a mai declarat șeful statului. Klaus Iohannis a spus că aleșii locali știu cel mai bine că nu toate nevoile unui județ pot fi gestionate de la nivel central.

În aceste condiții, Iohannis a declarat că regionalizarea și decentralizarea reprezintă un amplu proces de transfer structural de servicii publice, competențe, fonduri publice din subordinea autorităților centrale către cele locale. Klaus Iohannis a subliniat că obiectivul principal al descentralizării trebuie să fie reducerea decalajelor de dezvoltare și un efect de antrenare a întregii economii.

„Din păcate, tocmai pentru că nu am făcut aceste lucruri la timp, în ciuda creșterii bugetelor și a investițiilor locale, acestea nu au reușit, în cele mia multe cazuri, să dea naștere unor oportunități economice reale, permanente, cu efect de antrenare asupra întregii economii în plan regional.

Modul de a lua decizii în acest domeniu nu poate să se schimbe decât dacă acest imbold vine de la dumneavoastră”, a precizat președintele României.

În aceste condiții, Klaus Iohannis a ținut să atragă atenția că reforma administrativă nu trebuie să fie o sarcină a fiecărui Guvern nou format de a reorganiza ceva cu orice preț. Iohannis consideră că dimpotrivă, guvernele sunt obligate să continue reforma începută de predecesorii lor sub aspectul modernizării administrației publice.

„Dar acest proiect național extrem de important nu poate fi realizat decât prin implicarea activă a fiecăruia dintre dumneavoastră. Nu un partid, nu un om, nu o guvernare, cum încearcă unii să ne convingă, ci întreaga administrație trebuie implicată în tot acest efort colectiv. Cu cât aceste lucruri se fac în grupuri mai restrânse, cu atât erorile și nereușitele vor fi mai pronunțate și mai grave pentru comunitățile locale”, a spus Klaus Iohannis.

El mai consideră că descentralizarea și modernizarea administrației nu trebuie făcută împotriva cuiva, ci pentru a îmbunătăți sistemul, dar nici nu trebuie făcute pentru cineva.