Klaus Iohannis: Moldova se definește, în prezent, prin zero kilometri de autostradă

Șeful statului, Klaus Iohannis, consideră că lipsa unor proiecte mari de infrastructură în Moldova îi ține departe de investitori de această zonă a țării. Într-o dezbatere cu aleșii locali suceveni, Klaus Iohannis a spus că infrastructura de transport reprezintă în continuare o problemă gravă a Regiunii de Nord-Est, și în particular a județului Suceava.

„După cum știți și dumneavoastră, Moldova se definește, în prezent, prin zero kilometri de autostradă, fapt ce ține departe, în continuare, o serie de oportunități economice și investiții străine. Este o realitate tristă că regiunea de Nord-Est absoarbe doar circa 6% din totalul investițiilor străine directe realizate în România”, a arătat șeful statului. El a adăugat că și în Suceava, la fel ca în multe alte județene ale țării, infrastructura rutieră slabă și-a arătat efectele negative, care se resimt în toate sectoarele economice, inclusiv în planul exporturilor.

Astfel, Klaus Iohannis a spus că exporturile din Regiunea de Nord-Est s-au situat în mod sistematic sub 5% din totalul exporturilor României.

”Apreciez însă că Suceava, asemenea multor județe din regiune, are un potențial de dezvoltare. Însă absența infrastructurii este un impediment serios în dezvoltare, atragerea de investiții, promovarea turismului și a culturii. Dacă am fi avut un plan coerent și nu întocmit doar pentru patru ani, contracte respectate și termene de finalizare onorate, nu am fi ajuns acolo unde suntem astăzi”, a declarat președintele României.

El le-a transmis aleșilor locali suceveni că trebuie să se implice mai mult și să ceară dreptul legitim pe care în ale Suceava, al doilea județ al țării, precizând că în caz contrar, „probabil că guvernanții vor uita în continuare de dumneavoastră”.

În același timp, Klaus Iohannis a ținut să remarce faptul că nici unul dintre Guvernele de după anul 1990 nu a înţeles importanţa infrastructurii mari pentru dezvoltarea unei regiuni. „La noi, programele de infrastructură mare se fac la modul următor: se dă comandă pentru un studiu de fezabilitate. Ok! Oamenii aceia merg, măsoară traficul şi vin cu o reţetă. Părerea mea e că eroarea principală se produce aici. Acest lucru se poate face dacă este vorba de un drum judeţean, de un drum comunal, dar mai departe se pierde din vedere cel mai important lucru, factorul dezvoltare. O autostradă nu poate fi realizată măsurând traficul pe un drum naţional, o autostradă poate fi realizată măsurând traficul posibil şi probabilitatea ca această autostradă să ducă la dezvoltarea unei întregi regiuni”, consideră Klaus Iohannis. El a subliniat că pentru Moldova, prima prioritate este construcția unei autostrăzi care să lege această zonă de București, dar și de restul Europei.

Prezent alături de șeful statului la dezbaterea cu aleșii locali, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că din păcate marile proiecte de infrastructură pentru Moldova sunt doar pe hârtie. Gheorghe Flutur a spus că în această situație este proiectul autostrăzii Iași – Târgu Mureș, dar și proiectul drumului expres București – Suceava – Siret. Flutur a subliniat că realizarea drumului expres până în vama Siret este extrem de importantă, în condițiile liberalizării sistemului de vize pentru cetățenii din Ucraina, ceea ce va determina o creștere semnificativă a traficului rutier pe această rută.