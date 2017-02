Primăria, Consiliul Local Fălticeni şi Muzeul de Artă „Ion Irimescu” vor organiza duminică, 26 februarie 2017, un eveniment special pentru aniversarea a 114 ani de la naşterea maestrului, intitulată „Ion Irimescu 114” Ion Irimescu. Manifestările de duminică vor începe la ora 11:00, la Biserica Sf. Voievozi din Oprişeni, acolo unde va fi oficiată o slujbă de pomenire a maestrului Ion Irimescu. Apoi, de la ora 12:30, în sala „Pictor Aurel Băieşu” din incinta Muzeului „Ion Irimescu” va avea loc deschiderea oficială a manifestării, în cadrul căreia vor fi transmise mesaje din partea instituţiilor centrale şi locale de stat, cu prilejul aniversării a 114 ani de la naşterea maestrului, dar şi alocuţiuni din partea invitaţilor. Manifestările vor continua de la ora 13:30 cu vernisajul expoziţiei de artă „TRIADA – NEAMŢU”, la Galeriile de Artă „Ion Irimescu”. Nu în ultimul rând, de la ora 14:00, participanţii la eveniment vor putea asista la un recital susţinut de pianistul Laur Hreniuc.

Primarul Fălticeni, Cătălin Coman, a ţinut să reamintească faptul că maestrul Ion Irimescu a donat municipiului un număr însemnat de sculpturi şi desene, toate reunite în cea mai mare colecţie de autor din România, în muzeul ce-i poartă numele. „Pentru gestul său, municipalitatea îl sărbătoreşte în fiecare an la sfârşitul lunii februarie prin manifestări culturale”, a spus Cătălin Coman.

