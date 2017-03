Liceenii învață legislația muncii

Campania naţională „Valenţele Culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”, se desfășoară și la Suceava. În acest an participă cadre didactice şi elevi de la 7 unităţi de învăţământ din județ. Primii clasați la faza județeană, vor participa, în mai, la Iași, la faza națională a concursului ”Știu și aplic”.

Campania este cuprinsă în programul cadru al Inspecţiei Muncii (și în Programele de acțiuni aIe Inspectoratelor Teritoriale de Muncă) pentru anul 2017 și vizează formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale.

Acţiunea, desfăşurată la nivel naţional, are ca obiective educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii cu privire la importanţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur, precum şi crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării absolvenților pe piaţa muncii.

La Suceava, în colaborare cu IŞJ Suceava şi cu cadre didactice, au fost transmise elevilor cunoştinţe de securitate şi sănătate în muncă, iar în final se organizează concursul „STIU SI APLIC”. Ca şi în anii precedenţi, în acest an participă cadre didactice şi elevi de la mai multe unităţi de învăţământ: Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Colegiul Tehnic ‚Mihai Bacescu” Falticeni, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Suceava. Faza judeţeană a concursului pe teme de securitate şi sănătate în muncă „STIU ŞI APLIC” se va desfăşura în luna aprilie, iar în luna mai se va desfăşura faza naţională, la Liceul „Gheorghe Asachi” din Iaşi.