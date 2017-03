Preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, i-a anunţat pe consilierii judeţeni că CNADNR nu mai este de acord să continue lucrările la şoseaua de centură a Sucevei în regie proprie. Asta înseamnă că va trebui organizată o licitaţie pentru desemnarea constructorului care să se ocupe de şosea. Mai mulţi foşti miniştri ai Transporturilor, dar şi vechea conducere a CNDANR au spus că această companie îşi va asuma continuarea lucrărilor pe anumite porţiuni. Şoseaua de centură a Sucevei a fost începută în 2008 şi este realizată în proporţie de peste 80%.

