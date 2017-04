Ofertele de locuri de munca in strainatate sunt in continua crestere, ca de altfel si interesul tarilor din UE pentru muncitorii romani. O prestigioasa companie lider pe piata de profil din Anglia (Marea Britanie) cu peste 600 de angajati cauta Montatori usi si ferestre termopan care-si vor desfasura activitatea in Londra si Wellesbourne.

Nivelul de experienta in domeniu este de minim 3 luni in constructii, sau ideal in montare de ferestre si usi. Cei interesati de acest post trebuie sa posede permis de conducere categoriile B sau C. In ceea ce priveste limba engleza, aceasta trebuie sa fie la nivel incepator, ideal nivel mediu/ conversational. Vestea buna este ca pentru acest job angajatii nu trebuie sa fie posesori de card CSCS in constructii.

Salariul este intre 1.900 si 2.300 Lire sterline/ luna in functie de categoria de permis auto si de zona in care angajatul este repartizat. In plus, cei cu performante bune se pot bucura dupa primele saptamani de munca de cresteri salariale si sa ajunga la castiguri de peste 2.300 Lire streline/ luna. La acestea se adauga ore suplimentare, precum si al 13-lea salariu. Performantele bune atrag si sansa unor promovari rapide pe pragul superior. Contractele de munca sunt pe perioada nedeterminata si vin cu toate beneficiile asociate acestui tip de contract.

Pentru cei interesati, postul implica lucrul in echipe a cate 3 persoane, deplasarea de la depozit catre zona de lucru si alte responsabilitati ce rezulta din fisa postului. Cei fara experienta in montajul de usi si ferestre PVC, dar care au experienta de minim 3 luni in constructii se bucura de training specializat la locul de munca.

Trebuie retinut faptul ca in general pe piata de profil cerintele angajatorilor sunt rigide si standardele ridicate. De regula angajatorii cer experienta specifica in domeniu, card CSCS constructii, obligatoriu permis auto categoria C sau engleza cel putin la nivel conversational, ceea ce nu este si cazul acestui angajator care a imbratisat propunerea Banca de Joburi de a adopta criterii de selectie mai permisive.

Angajatul se bucura de sprijinul angajatorului in organizarea unei cazari temporare de pana la 3 luni, astfel incat la sosire angajatul nu are niciun fel de angajamente financiare legate de cazare cum ar fi depozit sau plata chiriei in avans. Angajatul este investit cu incredere de catre angajator inca din prima zi si pleaca platind doar biletul de avion. Trebuie luat in calcul faptul ca prin asumarea platii depozitelor si chiriei in numele angajatului, angajatorul semneaza astfel un fel de „contract de incredere” cu angajatul.

Timpul este foarte scurt si plecarile rapide asadar cei interesati sunt asteptati sa aplice urgent pentru acest job cat se poate de tentant.

Toti cei interesati sunt invitati sa contacteze Banca de Joburi la numarul de telefon 0376 444 555, sau la adresa de e-mail cv@bancadejoburi.ro. Prezentarea completa a posturilor poate fi accesata pe site-ul oficial al agentiei https://www.bancadejoburi.ro/content/view/Montatori-usi-ferestre-termopan-Marea-Britanie-2

Daca nu acesta este postul care te intereseaza, acceseaza portofoliul complet, aici https://www.bancadejoburi.ro/content/view/locuri-de-munca-strainatate

Banca de Joburi recomanda tuturor sa verifice agentiile de recrutare inainte de semna un contract de mediere cu una dintre ele. Agentiile care opereaza in mod legal sunt acreditate de Inspectoratul Teritorial de Munca si au codul CAEN potrivit activitatii desfasurate: 7810 pentru cele care plaseaza forta de munca in strainatate. Toti cei interesati sunt incurajati sa puna intrebari si sa nu incheie niciun raport juridic cu Recrutorul daca nu sunt pe deplin lamuriti.