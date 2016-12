Lucian Goian vrea să joace din nou în India

Experienţa indiană i-a priit suceveanului Lucian Goian. După ce a petrecut cinci luni la Mumbai City ajungând în semifinalele primei ligi, cel mai mic din “dinastia” Goian vrea să se întoarcă în ţara asictică. Fundaşul în vârstă de 33 de ani a fost declarat cel mai bun jucator al echipei.

“A fost o mare plăcere pentru mine să joc în India. Am fost ales cel mai bun jucător al echipei în ultimul sezon şi acesta este un motiv de mândrie, mai ales că am avut colegi de echipă jucători foarte valoroşi”, a declarat Lucian Goian, care face sărbatorile de iarnă în Romania. Graţie evoluţiilor fundaşului sucevean, cu o medie a notelor de 7,84, Mumbai City a câştigat sezonul regulat, dar a fost învinsă în semifinale de campioana Atletico de Kolkata.

Lucian Goian a fost coechipier în India cu uruguayanul Diego Forlan, declarat cel mai bun jucător al Cupei Modniale din 2000.

“E un fotbalist foarte bun, un băiat extraordinar, cu un caracter frumos. A fost o plăcere să joc alături de el”, a spus Goian, care a încasat un salariu de 200.000 de dolari la Mumbai City. Fundaşul sucevean nu duce lipsa de oferte.

“O întoarcere în Liga I din Romania ar fi un regres pentru mine. Am o ofertă din cealaltă Ligă indiană, pe cinci luni, din ianuarie până în mai. Zilele viitoare voi vedea dacă mă întorc acolo sau nu”, a mai spus Goian jr.

Lucian Goian are în palmares un titlu de campion al României, o Cupa şi o Supercupă, cu Dinamo Bucureşti. La finalul sezonului 2015-2016, Lucian a cucerit din nou Cupa României, de această dată în tricoul celor de la CFR Cluj.