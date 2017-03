Lungu a anunțat că s-a stabilit traseul rutei ocolitoare a Sucevei spre Botoșani

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că a fost stabilit traseul rutei ocolitoare care merge spre Botoşani fără a mai trece pe strada Calea Unirii. Primarul Ion Lungu a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că „am avut discuţii cu toţi proprietarii de teren din acea zonă şi am definitivat traseul rutei ocolitoare, de la intersecţia cu Traian Vuia, Apeductului, pînă la rîul Suceava. Va trebui să despăgubim un proprietar, căruia îi vom da teren în altă parte. Sperăm să colaborăm bine şi cu Agenţia Domeniilor Statului, pentru că o parte din traseu trece pe terenurile lor, astfel încît să putem demara cît mai repede aceste lucrări”. Conform planului, se va construi un pod peste rîul Suceava, care va costa aproximativ 30 de milioane de lei. Primarul a spus că va discuta cu ministrul Dezvoltării Regionale, Sevil Shhaideh, posibilitatea ca podul să fie finanţat prin PNDL.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating