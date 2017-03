Primarul PNL al Sucevei, Ion Lungu, a anunţat că va fi scris proiectul de hotărîre, la care va fi ataşată nota de fundamentare, pentru transferul Parcului Şipote şi a Pădurii Zamca de la Romsilva în administrarea municipalităţii. El a spus că proiectul său se bucură, deja, de sprijinul parlamentarilor ALDE şi PSD, de cel al minorităţilor şi de cel al prefectului. Primarul Sucevei a făcut în repetate rînduri apel către parlamentari să sprijine municipalitatea să intre în posesia celor 156,28 hectare de pădure de la Cetate şi de pe Zamca.

