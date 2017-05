Lungu cere suplimentarea numărului de muncitori la investițiile Primăriei

Primarul Sucevei Ion Lungu a cerut constructorilor care lucrează la investițiile municipalității să suplimenteze numărul de muncitori. Lungu a inspectat la finele săptămânii trecute o serie de lucrări finanțate de Primărie printre care cele de la blocurile ANL din zona Metro și din cartierul Europa. ”Am verificat o serie de lucrări de investiții ale municipalității. Mai întâi am verificat lucrările Zonei de Agrement Tătăraşi, unde se lucrează la alei, canalizare, instalații de iluminat şi la clădirile prevăzute în proiect. De asemenea, am vizionat lucrările Cartierului Europa unde se lucrează la amenajarea de drumuri, parcări şi alimentare cu energie electrică. Ultimul obiectiv verficat a fost şantierul ANL, unde se lucrează la cele 80 de apartamente. La toate obiectivele am cerut mai multă mobilizare referitor la forța de muncă folosită şi am cerut creșterea numărului de muncitori”, a declarat Lungu.