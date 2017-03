Primăria Suceava a lansat o nouă ediție a campaniei „Toți pentru curățenia orașului”. Primarul Ion Lungu a afirmat că, și-n acest an, va participa la acțiunile de salubrizare din cartiere. El a mai spus că-și dorește ca în campania care se va încheia pe 14 aprilie să se implice cît mai mulți cetățeni. Primarul a precizat că vrea ca Suceava să arate bine de Sfintele Sărbători Pascale.

