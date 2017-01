Fluidizarea traficului rutier în zona marilor centre comerciale, un nou pod peste râul Suceava şi sală polivalentă de 7.500 de locuri, sunt principalele priorităţi ale primarului municipiului Suceava Ion Lungu pentru anul care tocmai a început. În prima sa conferinţă de presă din 2017 primarul a trecut în revistă proiectele pe care le va aborda în acest an printre care modernizarea pieţei din Burdujeni, construirea de blocuri ANL, montarea nocturnei pe stadionul Areni, acoperirea patinoarului artificial, reabilitarea reţelelor termice cu fonduri europene şi guvernamentale şi extinderea reţelelor electrice pe 15 străzi.

„Finalizarea modernizării iluminatului public cu fonduri elveţiene, vehicule electrice pe fonduri elveţiene, achiziţia a 40 de autobuze noi pe fonduri europene, finalizarea zonei de agrement Tătăraşi, transferul celor 170,82 de hectare de pădure la primărie, alimentare cu energie electrică a cartierului Europa, amenajare străzi şi parcări în cartierul Europa, gaz metan în Burdujeni sat, proiecte europene precum reabilitarea primăriei, construirea de grădiniţe noi în Obcini şi Burdujeni sat şi centru multifunţional la cinema Arta din Iţcani.

Apoi am în vedere reabilitarea de străzi pe investiţii pe lângă cele pe reparaţii. O licitaţie a fost finalizată pentru două străzi sunt date ordinele de începere a lucrărilor şi anume Lev Tolstoi şi Constantin Moraru. Mai avem două dar sunt contestate şi se judecă acum şi anume Mihail Sadoveanu şi Bogdan Vodă. O prioritate de grad zero este strada Traian Ţăranu pe care o modernizăm din fonduri proprii”, a spus Lungu.

Printre priorităţi Ion Lungu a mai enumerat reabilitarea statuii ecvestre a lui Ştefan cel Mare şi organizarea Festivalului Internaţional „Zilele Teatrului Matei Vişniec”.