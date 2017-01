Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține că municipalitatea și-a onorat promisiunile față de clubul de fotbal de liga secundă Foresta și a rămas principalul finanțator al echipei. El consideră că gruparea fotbalistică locală ar fi avut un sponsor privat puternic dacă nu ar fi pierdut multe meciuri în sezonul de toamnă și s-ar fi aflat în fruntea clasamentului. Înaintea reluării campionatului, Foresta este pe locul 9.

Primarul a adăugat că o vină pentru rezultatele slabe și neatragerea unei firme importante îi aparțin președintelui demisionar al Forestei, fostul internațional Dorin Goian. El a menționat că firma „Betty Ice”, patronată de Vasile Armenean, era dispusă să investească în echipă mult mai mult decît pînă acum. Ion Lungu a mai spus că Primăria va continua să susțină sportul sucevean, inclusiv fotbalul și handbalul. El a arătat că, anul trecut, municipalitatea a achitat Forestei 1,62 din cele 1,7 milioane de lei, atît cît se prevedea în bugetul local.

Dorin Goian a renunțat, săptămîna trecută, la funcția de președinte executiv al clubului de fotbal, pe motiv că nu au venit banii promiși de la municipalitate și, de aceea, s-au acumulat datorii, chiar și la jucători.