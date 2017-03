Nou single al lui Geo Da Silva are toate sansele sa devina noua “Macarena”! Cu versuri in limba engleza si un beat dance-balcanic, “Makosa”, o reusita colaborare cu Katty S. si Niko, este compusa de catre Gheorghe Constantin Cristinel, Adrian Corneliu Ivan & Sergio Duran Baldovi, beneficiind de un videoclip filmat in Barcelona, ce a fost regizat de catre Sergio Duran Baldovi & Geo Da Silva in studiourile Supermotion.

“Makosa” este tot o piesa de distractie, cu dans, pe care merita sa o asculti cu prietenii si sa inveti fiecare pas. Aceasta este creata intr-un mod “atipic” si a pornit de la pasii de dans, apoi au fost adaugate versurile si muzica. “Ma bucur foarte mult ca lansez aceasta piesa alaturi de Cat Music! “Makosa” este o melodie foarte cool care poate anima orice petrecere. Oamenii vor piese de dans ca sa se distreze. Asadar, “Makosa” este pentru voi. Sper sa va placa!”, declara Geo Da Silva.

Pana in prezent, Geo Da Silva a lansat hituri precum “I want you” (ft. Mr. Sax), “Noaptea-i nebuna”, “Stai”, “Doar tu si eu”, “Romania danseaza”. Prezent in spatele pupitrului pe scena muzicala de aproape un deceniu, artistul originar din Timisoara a surprins de multe ori si prin energia pe care o transmite in calitate de MC. Geo Da Silva a deschis portile entertainmentului european odata cu lansarea single-ului “I’ll Do You Like A Truck”, pe care l-a transformat treptat intr-un brand de entertainment international.

Katty S este o artista rusoaica celebra, cu care Geo Da Silva si DJ Duran au colaborat pentru “I’ll be back to you”, piesa de succes in Spania, Portugalia, Argentina, Columbia, Venezuela, Mexic si altele.

Link: https://youtu.be/ifWpJEhAsg0