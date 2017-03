Mădălina Ghenea rupe tăcerea: «Credeam că-mi voi ascunde sarcina pentru totdeauna»

Frumosul manechin Mădălina Ghenea a dezvăluit, recent, că este însărcinată, după ce a reușit să-și ascundă burtica timp de opt luni de zile, aminteşte click.ro. Vedeta nu a vrut să dea vestea mai devreme, având anumite temeri în legătură cu sarcina. De 8 martie, cunoscută la noi drept „Ziua Mamei”, Mădălina a făcut câteva declarații despre una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. „Florile mele preferate și tortul meu preferat! Mulțumesc, iubirea mea! Am crezut că-mi voi ascunde sarcina pentru totdeauna. Opt luni în care am ascuns mica mea prietenie, micul meu dansator de breakdance profesionist pe care numai eu îl simt, lovindu-mi ficatul non stop. Sunt atât de fericită și atât de mândră să îmi arăt în sfârșit burtica.”, a scris vedeta, potrivit sursei citate.

