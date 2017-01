Magazinul Lidl din Șcheia va fi închis două zile pentru modernizare

Lidl își propune să îmbunătățească permanent experiențele clienților în timpul cumpărăturilor, astfel că va investi în reamenajarea magazinului Lidl din Scheia, situat pe Strada Humorului, Nr. 1. Acesta va fi închis în zilele de 24 și 25 ianuarie, urmând a se redeschide în data de 26 ianuarie.

Odată cu finalizarea lucrărilor de reamenajare, magazinul Lidl își va întâmpina clienții cu un nou aspect, mai modern și mai apropiat de dorințele lor. În noul design al magazinului va predomina culoarea antracit, iar signalistica va fi realizată în culorile alb și negru, pentru o lizibilitate sporită.



În plus, pentru că Lidl este o companie orientată către sustenabilitate, va aduce o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește economisirea de energie, dar și funcționalitatea. Astfel, pentru a ajuta clienții să găsească mai ușor produsele preferate, toate grupele de marfă vor fi reamenajate. Totodată, pentru a face mai comod accesul la produsele congelate, vor fi montate congelatoare verticale.

De la redeschiderea de joi, 26 ianuarie, și până duminică, 29 ianuarie, magazinul Lidl de pe Strada Humorului, Nr. 1 îi va aștepta pe clienți cu oferte speciale și cu reduceri. Pe durata lucrărilor de modernizare a unității, clienții își vor putea face cumpărăturile în magazinele Lidl din apropiere, din Suceava, de pe Calea Unirii, Nr. 24 și de pe Strada Cuza Vodă, Nr. 59.