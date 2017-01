Maia Morgestern joacă pe aceeaşi scenă cu fiul şi cu fiica ei mijlocie

Aşchia nu sare departe de trunchi, spune un vechi proverb care se potriveşte de minune şi în cazul celebrei artiste Maia Morgestern. E fericită că fiul ei, Tudor Aaron Istodor, e deja un actor solicitat în numeroase filme, dar şi în piese de teatru. De ceva vreme şi Cabiria, fiica mijlocie a Maiei, cochetează cu scena, potrivit click.ro.

„Cred că am furat talent de la ambii părinţi. Şi încă fur ce-mi place, de la fiecare. Sunt personalităţi diferite, actori diferiţi, şi îi admir foarte mult. Presiunea am simţit-o când eram la început, apoi m-am relaxat şi mi-am văzut de treabă. Am o relaţie foarte bună cu amândoi, şi mă sfătuiesc cu ei pe meserie când am nevoie”, a declarat Tudor, în exclusivitate, pentru Click!

Citeşte articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/maia-morgestern-joaca-pe-aceeasi-scena-cu-fiul-si-cu-fiica-ei-mijlocie