Mariah Carey a înregistrat o baladă despre despărțirea de James Packer

Mariah Carey a înregistrat o piesă inspirată de despărțirea de miliardarul James Packer, potrivit contactmusic.com.

Frumoasa blondă s-a despărţit de James Packer în octombrie 2016, iar recent, în cadrul ultimului episod din ‘Mariah’s World’, artista a discutat despre ruperea logodnei dintre ea şi omul de afaceri. “Încă de când am intrat în ‘febra turneului’ mi-am acordat timp pentru a procesa ceea ce simt şi am început să scriu un cântec despre trăirile mele de atunci. Şi, dacă nu primeşti iubirea de care ai nevoie de la cineva care se presupune că este partenerul tău de viaţă, de ce să mai rămâi în acea relaţie?”, a povestit Mariah Carey, conform sursei citate.

Câteva dintre versurile piesei de despărţire sună aşa: ”’Cause when you love someone, you just don’t treat them bad, you messed up all we had. Probably think I’m coming back, but I don’t, I don’t. (Pentru că atunci când iubeşti pe cineva, nu te comporţi urât/Ai stricat tot ce aveam. Poate crezi că mă voi întoarce, dar nu o voi face, nu o voi face.”

Cântăreaţa – care are acum o relaţie cu dansatorul Bryan Tanaka – a mai spus că a realizat că adoră să petreacă timpul în studioul de înregistrări, iar compusul de melodii este pentru ea ca un pansament. “Am nevoie să fiu în studio. Simt că sunt o altă persoană în acele momente. Compusul de melodii este un adevărat tratament pentru mine.”