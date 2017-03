Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a declarat astăzi că actuala guvernare PSD va îndrepta o nedreptate a fostului Guvernului tehnocrat condus de Dacian Cioloș. Maricela Cobuz a amintit că în timpul guvernării tehnocrate, pe 17 noiembrie 2016, au fost tăiate sumele alocate pentru însoțitorii copiilor cu dizabilități.

„Societatea și familiile care au copii cu dizabilități au reacționat la punerea în aplicare a ordinului ministrului din noiembrie 2016 privind eliminarea dreptului la însoțitori și au înaintat petiții online și pe mail către Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Justiției Sociale”, a declarat Cobuz. Ea a arătat că în calitate de deputat și membru al Comisiei de sănătate și familie a ridicat această problemă, și a solicitat rezoluția ei în condițiile în care am primit numeroase petiții din teritoriu.

Deputatul PSD de Suceava a spus că în cursul zilei de miercuri, 1 martie 2017 ministrul sănătății Florian-Dorel Bodog și ministrul muncii și justiției sociale Lia-Olguța Vasilescu au semnat Ordinul privind copiii cu dizabilități, astfel încât copiii diagnosticați cu sindromul Down și alte dizabilități similare să beneficieze în continuare de însoțitor cu indemnizația aferentă.

Maricela Cobuz a explicat că sindromul Down este o boală genetică prezentă încă din momentul conceperii fătului datorită unei modificări la nivelul cromozomului 21. „Acești copii au coeficientul de inteligență afectat în grade variate și pot asocia patologii grave, unele prezente de la naștere precum malformațiile cardiace, altele cu evoluțiile în timp precum leucemie”, a spus deputatul PSD de Suceava. Maricela Cobuz a mai precizat că fiind medic pediatru, în cadrul maternității Spitalului ”Sfântului Ioan Cel Nou” Suceava, a întâlnit mai mame care au născut copii cu sindrom Down, iar impactul psihic asupra acestora în momentul confirmării unui astfel de diagnostic este devastator. „El marchează atât medicul cât și personalul dedicat îngrijirii copilului. Acești copii au nevoie de o îngrijire specială și de o susținere permanentă din partea statului.

Printre alte obiective principale, Programul de Guvernare al PSD are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate și demnitate umană”, a declarat Maricela Cobuz. Ea a mai spus că pe 21 martie se serbează în fiecare an Ziua Internațională a Copiilor cu Sindrom Down, zi implementată de către ONU.