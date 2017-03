Dupa ce a cucerit peste 20 de tari cu hitul “California”, Mario Joy a hotarat sa-si lanseze primul album intitulat “This is me”. Piesele vor fi lansate incepand cu fiecare zi de marti intre 4 aprilie si 9 mai, exceptie facand saptamana mare a Pastelului.

In rest Mario Joy nu se plange, a depasit un milion de fani pe Shazam, peste 60 milioane pe youtube, locul 1 in peste 20 de tari, iar in curand pleaca in turneu in Rusia.

Pana la data lansarii putem asculta una dintre piesele de pe album ce a reusit sa stranga peste 1 milion de vizualizari pana in prezent:

Mario Joy – Bad Habit:

https://youtu.be/f1g-hRQQ704