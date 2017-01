Mașinile care circulă pe DN17 spre Stroiești sunt escortate de poliție pe tronsonul cuprins între ”Zidul Morții” la ieșirea din Șcheia și satul Florinta. Asta din cauza vizibilității extrem de scăzute. Anunțul a fost făcut de prefectul Constantin Harasim care a declarat că măsura a fost luată la solicitarea șefului Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, generalul Ioan Burlui. ”La fața locului sunt șefii ISU, ai Poliției și cei de la Drumuri Naționale și se iatu toate măsurile care se impun pentru ca mașinile să fie dirijate în siguranță prin zona fără vizibilitate”, a declarat Harasim.

