Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că în perioada următoare vor fi puse în aplicare unele măsuri, pentru fluidizarea traficului în zona comercială din Lunca Sucevei. El a declarat că trecerea de pietoni de la Bazar către OMV va fi desființată, iar pe treptele de acces de sub pod va fi turnat beton, astfel încît să se poată merge pe dedesubt. Totodată, va fi amenajată o bandă de circulație suplimentară, prin parcarea Policlinicii „Bethesda”. Primarul a mai spus că va dispărea și trecerea de pietoni dintre „Bethesda” și „Lidl”, unde va fi montată o pasarelă din structură metalică. Ion Lungu a adăugat că și trecerea de pietoni de la „Ambro” va fi anulată și că se va merge înainte, către „Dedeman”, pe sub pod, și se va ieși pe la Piaţa Angro din Burdujeni. El a menționat că pentru realizarea planurilor de fluidizare a traficului rutier va fi amenajat şi un nou sens giratoriu, provizoriu, pe strada Traian Vuia. O altă modificare majoră va fi cea de anulare a intrării la stînga, către „Shopping City”.

