Din păcate, după un început frumos a unui proiect ambiţios, Foresta Suceava este cu un picior în groapă. Încredibil, totul se întâmplă din cauza datorii la Fisc de doar 300.000 de lei, lucru pentru care Suceava riscă să dispară din nou de pe harta fotbalului românesc.

Pentru a putea primi cei 1.500.000 de lei alocați în acest an de la Primărie, clubul Foresta are nevoie de avizul Direcției de Finanțe. Documentul nu poate fi eliberat însă, pentru că „galben-verzii” au o datorie de 300.000 de lei la Fisc. Conducerea clubului din “Areni” a încercat în zadar eșalonarea datoriei, prin girarea unor apartamente și terenuri, dar proprietățile respective au fost evaluate la sume derizorii, de cel puțin zece ori mai mici decât prețul pieței. În acest condiții, ultimele speranțe pentru ca Foresta să supraviețuiască se leagă de un sprijin venit din sectorul privat.

„Din păcate, situația este în continuare una foarte grea. Încercăm să ne prezentăm la meciurile oficiale, deși în acest moment nu facem antrenamente. Nu putem asigura nici măcar o masă pentru jucători. Am încercat să eșalonăm acea datorie către Finanţe, unde am oferit garanție două suprafețe de teren în Suceava și trei apartamente, însă cei de la Finanțe ne-au evaluat aceste bunuri la sume derizorii, 20.000 euro. Este strigător la cer ce se poate întâmpla în România. Deși am rămas singur, continui să mai sper că se va găsi o soluție, pentru că este păcat ca în 10 ani să se desființeze 3 echipe în Suceava”, a mărturisit Andrei Ciutac, președintele Consiliului de Administrație al Forestei.

Problemele cu care se confruntă Foresta au ajuns și la urechile primarului Ion Lungu, care a făcut un apel către oamenii de afaceri din Suceava să ajute echipa de fotbal.

“Îmi pare foarte rău de ceea ce se întâmplă în momentul de față la Foresta. Sper ca în cele din urmă să se gasească o soluție pentru a putea participa legal la licitație. Fac un apel la oamenii de afaceri din Suceava care iubesc sportul să ajute echipa de fotbal ca să plătească acea datorie de 300.000 de lei, mai ales că nu este o sumă mare. Noi avem pe data de 25 aprilie o noua sesiune de depunere de proiecte, iar dacă vor îndeplini condițiile le vom putea da finanțare”, a spus Ion Lungu, care a mai precizat că la handbal a achitat deja 300.000 de lei din cei 1.200.000 de lei alocați în acest an.

În ciuda tuturor problemelor, Foresta se va prezenta la meciul programat azi, de la ora 17:00, pe stadion Areni, cu Metalul Reșița.

Etapa a XXIX-a programează meciurile:

Chindia Târgovişte – FC Braşov

CS Baloteşti – Luceafărul Oradea

Dacia Brăila – Academica Clinceni

Foresta Suceava – Metalul Reşiţa

ASU Poli Timişoara – CS Afumaţi

UTA Bătrâna Doamnă – Sepsi Sf.Gheorghe

CSM Râmnicu Vâlcea – CS Mioveni 0-3

Unirea Târlungeni – Juventus Bucureşti 0-3

Din această etapă s-a disputat partida Dunărea Călăraşi – Olimpia Satu Mare 2-0.

Clasament

1. Juventus Bucureşti 25 20 3 2 53-11 63

2. Sepsi Sf. Gheorghe 25 15 6 4 44-22 51

3. FC Braşov 25 14 7 4 42-23 49

4. UTA 25 14 5 6 43-25 47

5. CS Mioveni 25 14 5 6 35-18 47

6. Chindia Târgovişte 25 14 2 9 41-26 44

7. Olimpia Satu Mare 26 12 5 9 35-29 41

8. Dacia Brăila 25 11 4 10 31-30 37

9. Dunărea Călăraşi 26 9 8 9 32-33 35

10. Luceafărul Oradea 26 10 4 12 33-28 34

11. Foresta Suceava 25 10 3 12 40-44 33

12. CS Afumaţi 25 9 5 11 28-28 32

13. Academica Clinceni 25 9 3 13 35-51 30

14. CS Baloteşti 24 6 6 12 30-43 24

15. ASU Poli Timişoara 25 6 6 13 31-45 24

16. CSM Râmnicu Vâlcea 25 4 7 14 16-43 18

17. Metalul Reşiţa 25 5 1 19 19-52 16

18. Unirea Tărlungeni 25 2 5 17 16-55 11