Meciul România – Marea Britanie, din play-off-ul Grupei Mondiale II a Fed Cup by BNP Paribas, se joacă la Mamaia

Federatia Romana de Tenis anunta ca intalnirea de Fed Cup by BNP Paribas, dintre echipele nationale ale Romaniei si Marii Britanii, din play-off-ul Grupei Mondiale II, va fi gazduita de ”Tenis Club IDU” din Mamaia, Constanta. Meciurile se vor disputa pe zgura, asa cum au dorit fetele din echipa Romaniei si capitanul-nejucator Ilie Nastase, care a declarat, pentru site-ul FRT: ””Este important pentru noi ca jucam acasa si ca jucam pe zgura. Am vorbit cu fetele si am decis impreuna ca asa este cel mai bine. Sunt convins ca o sa avem tribunele pline, mai ales ca meciul are loc in orasul Simonei Halep”.

Intalnirea cu Marea Britanie are loc in perioada 22-23 aprilie 2017. Cea mai recenta partida a unei echipe nationale a Romaniei, la ”Tenis Club IDU, a avut loc in luna iulie 2015, atunci cand Romania a intalnit Slovacia, in turul 2 din Grupa I, Zona Europa/Africa, a Cupei Davis by BNP Paribas.