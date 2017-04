Mercedes-Benz Financial Services și Asociația Free Miorița aduc „Lumină pentru Bucovina”

Între 19 și 23 aprilie, Free Miorița și Mercedes-Benz Financial Services vor aduce lumină în casele a 5 familii. Este deja al treilea an de parteneriat pentru campania ”Lumină pentru România”, iar scopul acesteia este de a descoperi și a aduce lumină în casele celor care nu au curent electric.

Comuna Izvoarele Sucevei este situată ”unde se agață harta-n cui”, în nordul țării, chiar la granița cu Ucraina. În dulcea Bucovină, casele sunt împrăștiate între Obcinele Feredeului și Mestecăniș, iar aproape 40 dintre ele nu sunt racordate la rețeaua de electricitate. Planurile de extindere a rețelei și racordare a caselor au fost puse în așteptare, autoritățile invocând lipsa banilor și impedimente tehnice.

Uitați de autorități, viața oamenilor este iluminată de o lampă, o lumânare sau de o lanternă. Fără televizor, cu telefoanele încărcate când coboară în sat, oamenii nu au acces la educație, informare sau servicii de urgență. Până acum, Free Miorița a iluminat 4 școli, 78 de familii și 2 biserici din 14 județe ale României.

”Scriem un nou episod din campania Lumină pentru România. De data aceasta vom merge în Bucovina, alături de voluntarii de la Mercedes-Benz Financial Services. Împreună vom face lumină la 5 gospodării în care trăiesc 30 de oameni, din care 13 copii. Va fi din nou o acțiune grea, cu acces dificil la casele situate la o altitudine de peste 1.000 metri. Vom transporta pe drumuri de munte, cu mașini de off-road și faetoane, peste 400 de kilograme de echipamente și materiale. Vom instala 5 sisteme fotovoltaice care le vor da oamenilor lumină și energie pentru telefon și televizor”, declară Iulian Angheluță, coordonatorul campaniei Lumină pentru România.

„Parcurgem în 2017, ce-a de a treia etapă a programului de responsabilitate socială asumat de Mercedes-Benz Financial Services România, împreună cu Free Miorița pentru a aduce lumină în satele defavorizate de poziția geografică și lipsa infrastructurii. În cadrul proiectului, demarat în 2015, Mercedes-Benz Financial Services sprijină atât financiar, cât și activ instalarea echipamentelor necesare producerii de curent electric și lumină, pentru un număr de 12 case și 30 persoane, crescând calitatea vieții unor familii, ai căror copii, în ciuda condițiilor rupte parcă din alt secol, învață și merg la școală zilnic”, declară Alin Pietrăreanu, Sales & Marketing Manager al Mercedes-Benz Financial Services România.



Mercedes-Benz Financial Services, parte a Daimler AG, oferă o gamă largă de servicii financiare dedicate lumii auto și este reprezentată de trei entități în România: Mercedes-Benz Leasing IFN pentru credite auto și leasing financiar, Mercedes-Benz Service Leasing pentru leasing operațional și închirieri pe termen scurt, respectiv Mercedes-Benz Insurance Broker pentru asigurarea CASCO, RCA și RTI (Return to Invoice).

Free Miorița este o mișcare non-guvernamentală de acțiune ce organizează proiecte, acțiuni și campanii sociale, eco și de aventură. Câteva dintre campaniile și acțiunile realizate: ”Dacioți până-n Mongolia”, ”Lumină pentru Ursici”, ”Lumină pentru copiii din Ineleț” sau ”Nordkapp Solo”.