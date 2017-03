Mesajul IPS Pimen pentru dascălii suceveni

La Reuniunea semestrială a directorilor de școli din județ, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Pimen, a spus că dascălii, începînd de la grădiniță și pînă la universitate, sînt oamenii cei mai importanți pentru societate. Totodată, înaltul prelat le-a transmis directorilor că au o misiune importantă și foarte grea, deoarece munca rămîne cea mai de preț comoară pentru om, iar pentru asta mai este nevoie de educație. Reuniunea a avut loc, vineri, la sediul Arhiepiscopiei.

Prezent la eveniment, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a mulțumit pentru invitație și a felicitat Inspectoratul Școlar pentru locul ales pentru desfășurarea întîlnirii. El a apreciat că întîlnirea de la Arhiepiscopie semnifică o legătură mai strînsă între Școală și Biserică. La întîlnirea convocată de şeful Inspectoratului Şcolar, Gheorghe Lazăr, a fost prezent şi prefectul Constantin Harasim.