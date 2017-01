Echipa de hochei juniori sub 16 ani a Clubului Sportiv Municipal Suceava profită din plin de această perioadă când beneficiază de gheaţă pe patinoarul artificial din municipiul Suceava. Din păcate, sucevenii sunt singurii din Campionatul Naţional de Hochei care nu au un patinoar acoperit, iar acest lucru este un mare handicap în competiţia împotriva celorlalte echipe ce se pregătesc opt, nouă şi chiar zece luni pe ani pe gheaţă, faţă de numai trei luni, cât apucă sucevenii. Mai mult, Campionatul Naţional începe destul de devreme, din toamnă, iar echipa pregătită de Constantin Curelaru şi Cătălin Vasiliu dispută mai multe meciuri fără să fi apucat să vadă gheaţa. Totuşi hocheiştii suceveni îşi spun speranţe în eforturile municipalităţii de a prinde o finanţare la Compania Naţională de Investiţii pentru acoperirea patinoarului, proiect ce este deja pe lista de priorităţi.

Sâmbătă şi duminică, 21 şi 22 ianuarie, juniorii de la CSM Suceava vor disputa cea de-a opta etapă din cele zece din Campionatul Naţional de Hochei pentru juniori sub 16 ani în compania celor de la CSŞ Gheorgheni, vicecampioana en-titre a României. Pentru ca fiecare echipă să aibă mai multe jocuri, federaţia a hotărât ca-n fiecare etapă din tur şi retur cele două echipe să dispute două meciuri într-un weekend. Sâmbătă este programat primul meci, de la ora 20.30, al doilea urmând să se dispute duminică, de la ora 9.00.

„În acest an evoluăm în campionatul sub 16 ani cu sportivi mai mici ca vârstă, cu un an, doi sau chiar trei, dar aceste meciuri sunt foarte utile pentru echipă, deoarece capătă experienţă, iar la anul, când vom fi aproape de vârstă, cu siguranţă şi rezultatele vor fi mult mai bune. Avem şi trei jucători la lotul naţional sub 16 ani ce au crescut foarte mult în valoare, portarul Denis Sfetcu, care abia împlineşte 13 ani şi este foarte talentat, dar şi Eric Rizac şi Eric Petrovici, alţi doi jucători de perspectivă. Deoarece avem doar trei luni de gheaţă, rămânem mult în urmă cu pregătirea faţă de echipele ce au patinoare acoperite, dar avem promisiuni de la Primăria Suceava că se fac eforturi pentru acoperirea patinoarului. Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local Suceava pentru sprijinul pe care ni-l acordă de ani buni, finanţare fără de care nu ne-am fi putut pregăti şi participa în competiţii, dar şi conducerii CSM Suceava”, a declarat antrenorul sucevean Constantin Curelaru.

Echipa CSM Suceava mai are în acest sezon alte două etape pe teren propriu, cu Braşov şi Galaţi, dar şi una în deplasare, la Steaua Bucureşti. Meciul cu Braşov trebuia să se dispute acum o săptămână şi ceva, dar a fost amânat din cauza viscolului şi a zăpezilor căzute.