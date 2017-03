Mihăiţă Negură anunţă proiecte de peste 7 milioane de euro în Câmpulung Moldovenesc

Primarul din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, a anunţat că anul acesta vor fi începute sau finalizate proiecte de peste 7 milioane de euro, dar şi că au fost începute procedurile pentru obţinerea de finanţări prin PNDL şi CNI în sumă de peste 17 milioane de euro. Mihăiţă Negură a ţinut să precizeze că deşi efortul bugetar pentru acoperirea majorărilor salariale de anul acesta pentru angajaţii primăriei a fost unul foarte mare, de circa două milioane de lei (20 de miliarde de lei vechi), nu a fost neglijat capitolul de dezvoltare a municipiului. „Majorarea salariilor este un lucru benefic, aşteptat de toţi salariaţii, dar a adus un efect negativ în tot ce înseamnă investiţiile pentru anul 2017. Din acest motiv, împreună cu membrii Consiliului Local am luat o serie de decizii, pentru reducerea unor cheltuieli, cum ar fi cele de la secţiunea de funcţionare sau în cazul normei de hrană a poliţiştilor locali, pentru a putea aloca fonduri şi pentru dezvoltare. Şi trebuie spus că aceste decizii şi bugetul pentru 2017 au fost votate în unanimitate în Consiliul Local”, a explicat Mihăiţă Negură.

Făcând referire la investiţiile de anul acesta, Mihăiţă Negură a spus că unul dintre cele mai importante proiecte este cel de finalizare a lucrărilor la pârtia de schi de pe masivul Rarău şi punerea în funcţiune a acesteia.



rimarul din Câmpulung Moldovenesc a precizat că pentru finalizarea primului tronson al pârtiei este necesară o sumă de 8.815.917 lei, din care deocamdată Ministerului Turismului a acordat suma de 4.900.000 lei, urmând ca diferenţa să fie alocată la viitoarea rectificare bugetară.

Un alt proiect legat de pârtia de schi, programat pentru anul acesta, este execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare a drumului de acces către pârtie pe o lungime de trei kilometri. Mihăiţă Negură a spus că valoarea proiectului este de 7.919.320 lei, iar finanţarea se va asigura prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Tot la capitolul infrastructură, primarul Mihăiţă Negură a subliniat că de la bugetul local va fi alocată anul acesta o sumă de 1,2 milioane de lei pentru reabilitare mai multor străzi, prin aşternere de covor asfaltic, aceste investiţii urmând să fie realizate pe străzile Alexandru Vlahuţă, 1 Mai, Solidarităţii, Grozăvescu, Vasile Alecsandri şi parţial pe Tudor Vladimirescu. Tot de la bugetul local va fi asigurată o sumă de 180.000 de lei pentru reabilitarea prin pavare a trotuarelor din zona Capu-Satului.



Negură a mai adăugat că o sumă de 1.708 milioane de lei va fi alocată de la bugetul local pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizarea spaţiilor publice din zonele blocurilor de locuit, cartierele Stadion, Trandafirilor şi Calea Bucovinei nr. 65 (zona magazinului PENNY MARKET)”. El a explicat că în cadrul acestui proiect vor fi realizate lucrări pentru construirea de parcări, alei pietonale, asfaltări, spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, spaţii depozitare deşeuri, colectare ape pluviale şi iluminat public cu leduri.

Mihăiţă Negură a mai spus că anul acesta vor fi finalizate şi lucrările de consolidare şi restaurare a clădirii „Palatului Comunal” din centrul municipiului, suma alocată pentru această investiţie de la bugetul local fiind de 625.200 lei, din bugetul local. Primăria Câmpulung Moldovenesc va aloca anul acesta şi o sumă de 45.000 de lei pentru reabilitarea faţadei unei clădiri din strada Calea Bucovinei nr.10.

El a mai declarat că anul acesta vor demara şi lucrările de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a bibliotecii din Câmpulung Moldovenesc, valoarea fiind de 4.015.050 lei, investiţia derulându-se prin Compania Naţională de Investiţii.

Tot anul acesta vor începe lucrările şi la patru unităţi de învăţământ, pentru care Primăria Câmpulung Moldovenesc a semnat contractele de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fonduri Europene, valoarea totală fiind de 12.163.210 lei.

Primarul din Câmpulung Moldovenesc a arătat că pentru anul acesta este programată şi finalizarea lucrărilor şi darea în folosinţă a Grădiniţei cu Program Prelungit „Căsuţa piticilor”, unde au fost efectuate investiţii în modernizări, dotări, împrejmuirea şi sistematizarea curţii. Pentru finalizarea acestei investiţii, primăria va aloca anul acesta o sumă de 130.000 de lei.



Mihăiţă Negură a ţinut să precizeze că Primăria Câmpulung Moldovenesc a pregătit şi a depus deja spre finanţare proiecte cu o valoare totală de circa 17 milioane de euro. Negură a subliniat că primăria a depus nu mai puţin de 22 de solicitări de includere în Programul Naţional de Dezvoltare Locală a unor obiective de investiţii importante pentru municipiul Câmpulung Moldovenesc. El a explicat că proiectele depuse vizează refacerea infrastructurii rutiere prin lucrări de asfaltare a peste 35 de străzi, dar şi reabilitarea, modernizarea şi extinderea mai multor unităţi şcolare, respectiv Colegiul Sivic „Bucovina”, Şcoala Gimnazială „Teodor Darie”, cantina şi atelierul Liceului Tehnologic şi Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”. Alte proiecte au fost depuse pentru aceleaşi lucrări la clădirea primăriei, Vila Bodnăraş, Cabana Obcioara, dar şi înfiinţarea unui obor, reabilitarea terenurilor de sport de la toate unităţile de învăţământ, şi a unor poduri, podeţe şi punţi pietonale. Valoarea totală a tuturor proiectelor depuse prin PNDL este de 5.218.164 lei, sumă care ar urma să fie alocată atât din bugetul de stat, cât şi din cel local.

Mihăiţă Negură a mai declarat că şi la Compania Naţională de Investiţii au fost depuse deja studiile de fezabilitate pentru două obiective importante pentru acest municipiu, respectiv reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, cu o valoare estimată de 45.000.000 lei, dar şi pentru aceleaşi investiţii la Complexul Sportiv „Rarăul”, în valoare de 26.596.660 lei.

„Vreau să le mulţumesc câmpulungenilor pentru contribuţia adusă la bugetul local, asigurând astfel dezvoltarea municipiului nostru ca staţiune turistică, şi vreau să-i rog să se implice în continuare în proiectele comunităţii”, a spus Mihăiţă Negură. El a adăugat că pentru realizarea proiectelor care au fost depuse spre finanţare şi care cel mai probabil vor începe anul viitor, primăria va trebui să asigure sume importate de la bugetul local pentru a asigura partea de co-finanţare.



Pe de altă parte, Mihăiţă Negură a amintit că şi anul trecut în Câmpulung Moldovenesc au început sau au fost finalizate mai multe proiecte de dezvoltare, de la reluarea lucrărilor la pârtia de schi de pe Rarău şi până la modernizarea spaţiilor dintre blocuri, reabilitarea unor unităţi şcolare, modernizarea unor străzi, reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare sau finalizarea pieţei agroalimentare.