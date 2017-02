Declarație de presă. ”Guvernul PSD susţine că are un plan măreţ de dezvoltare pentru sectorul IMM-urilor. Creşterea economică va fi asigurată prin „creşterea uşurinţei de a face afaceri”, totuşi, până unde se va merge cu această uşurinţă? În data de 30 ianuarie 2017, Guvernul Grindeanu a aprobat OUG 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii. Astfel, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Anteprenoriat lansează programul Start-up Nation Romania care presupune conform art. 3 alin (1) acordarea unui ajutor de minimis în valoare maximă de 200.000 lei per beneficiar unui număr de 10.000 de afaceri noi care să fie înfiinţate după intrarea în vigoare a ordonanţei. Momentan nu există o hotărâre privind normele de implementare a schemei de ajutor de minimis. Conform art. 8, aceasta va fi elaborată şi va fi supusă aprobării Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, adică în primele zile ale lunii martie. Programul va porni pe data de 1 mai a acestui an printr-o platformă on-line prin intermediul căreia se vor face înscrieri.

Conform programului de guvernare, schema de ajutor de stat propusă pentru finanţarea unui start-up presupune înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată pornind cu 1 euro capital social, care să aibă cel puţin 2 salariaţi angajaţi cu normă întreagă pe o perioadă de cel puţin 3 ani. Scopul programului este de a construi de la zero afaceri pentru a furniza locuri de muncă şi pentru a contribui la creşterea economică a României.

În teorie, planul pare foarte bun dacă ţinem cont de faptul că sectorul IMM-urilor este unul dinamic, iar supravieţuirea pe piaţă presupune, pe lângă finanţare, depăşirea dificultăţilor de ordin birocratic. Acest program îmi ridică multe semne de întrebare şi curiozităţi. În absenţa temporară a unui ghid de care să cuprindă criterii clare de eligibilitate, nu pot decât să sper că nu se va merge pe principiul „primul venit-primul servit”, ci pe transparenţă în alegerea beneficiarilor pentru a evita ce acest program să fie destinat doar clientei de partid a PSD-ului. Desigur, trebuie să sper şi că serverele nu se vor bloca, exact aşa cum s-a întâmplat în anul 2013 în timpul guvernării Ponta, când bugetul schemei respective a fost epuizat în 5 minute de către un număr restrâns de firme ale cine ştie cui. Sunt neclarități în ceea ce privește eficiența programului. Va fi necesar ca cei angajaţi să fie noi pe piaţa muncii sau şomeri, să aibă sau nu studii superioare? Ce se va întâmpla dacă un angajat nu este productiv? Va putea fi dat afară în această perioadă de 3 ani? Suma acordată pare mare, însă la un calcul atent, cei 200.000 lei se vor consuma instantaneu pe partea de logistică. Şi apoi? Ce risc îşi asumă statul dacă, după cheltuirea banilor, vor exista oameni nepregătiţi care nu înregistrează profit? Pentru 10.000 de afaceri noi, volumul de muncă şi control va fi ridicat. Statul trebuie să aibă o strategie foarte bună pentru a le putea verifica activitatea şi a lua măsuri în situaţia în care acestea înregistrează derapaje. Într-o afacere este foarte importantă viziunea pe termen lung, iar acest program, deşi pare ambiţios şi promiţător, este neclar. Îmi doresc ca economia să prospere şi susţin investiţiile bine gândite din domeniul anteprenoriatului.

Aştept cu maximă curiozitate aprobarea normelor de implementare şi voi urmări îndeaproape parcursul acestui program de dezvoltare economică menit să contribuie la bunăstarea românilor.

Solicit transparență în elaborarea ghidului solicitantului, a criteriilor de eligibilitate și în ceea ce privește dimensionarea poverii raportată la suma alocată”.

Dumitru Mihalescul are o experiență de peste 21 de ani în mediul de afaceri, reușind să dezvolte un business de succes în domeniul distribuției de produse electrocasnice din România.