Ministrul delegat al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, în vizita de lucru la Bruxelles

Doamna Rovana Plumb, ministru delegat pentru Fonduri Europene, se află într-o vizită de lucru la Bruxelles, pentru a continua și aprofunda dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene. În cadrul vizitei, sunt prevăzute întrevederi cu doamna Corina Crețu, comisar european pentru Politica Regională, doamna Elzbieta Bienkowska, comisar european pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri și cu domnul Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil cu Ocuparea Forței de Muncă, Creștere Economică, Investiții și Competitivitate.

„Vizita mea la Bruxelles se înscrie în demersurile pe care Guvernul Grindeanu le întreprinde pentru a atinge țintele planificate prin Programul de Guvernare. Ne concentrăm în acest an pe soluții și mecanisme de simplificare pentru atragerea de fonduri europene în România. Este nevoie de o nouă abordare, de o nouă filozofie de a ne raporta la fondurile europene, fiindcă ne dorim ca de aceste fonduri și de implementarea proiectelor să beneficieze fiecare român. În acest sens, întâlnirile pe care le am cu reprezentanții Comisiei Europene au drept obiectiv găsirea rapidă a soluțiilor pentru deblocarea mecanismelor și accelerarea absorbției, în contextul în care s-a pierdut un an din implementare“, a declarat doamna Rovana Plumb.

Ministrul român a mai arătat, în cadrul întrevederilor avute, că România are nevoie de proiecte care să poată fi finanțate în perioada 2014 – 2020 și a subliniat necesitatea concentrării pe două direcții prioritare: infrastructură și proiecte sociale, care înseamnă, concret, locuri de muncă și dezvoltare pe termen lung, adică îndeplinirea obiectivelor asumate prin Programul de Guvernare.

La rândul sau, doamna Corina Crețu, comisar european pentru Politica Regională, s-a declarat încrezătoare în ceea ce privește evoluția absorbției pentru țara noastră și a apreciat faptul că fondurile europene sunt privite ca o prioritate de actualul guvern de la București. A reamintit că cele 23 de miliarde de euro alocate sunt o oportunitate importantă pentru dezvoltarea României.

„M-am bucurat să o revăd astăzi la Bruxelles pe doamna Rovana Plumb, ministrul delegat pentru Fonduri Europene. Am reluat discuțiile purtate la București cu privire la prioritizarea investițiilor și accelerarea implementării programelor 2014-2020”, a afirmat doamna Corina Crețu.

Pe agenda ministrului român la Bruxelles sunt prevăzute, de asemenea, întâlniri cu domnul Marc Lemaître, director general în cadrul DG Regio, domnul Carsten Rasmussen, șef de unitate DG Regio, domnul Michel Servoz, director general DG Ocupare, domnul Francisco Merchan Cantos, director Unitatea de Audit a CE, precum şi cu doamna Lowri Evans, director general DG Piața Internă.