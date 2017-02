În fiecare an, peste 4.000 de românce descoperă că sunt afectate de cancer de col uterin[1], țara noastră ocupând primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește incidența acestei boli.[2] Femeile active, cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani sunt cel mai afectate de cancerul de col uterin.1

Merck Sharp & Dohme România, filiala locală a Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, în parteneriat cu Institutul Național pentru Sănătate Publică, lansează astăzi campania „Protejează-i aripile!”.

Campania are drept obiective principale îmbunătăţirea nivelului de informare cu privire la cancerul de col uterin şi creşterea gradului de conştientizare referitor la importanţa vitală a prevenţiei în lupta cu această boală. De asemenea, campania îşi propune să faciliteze accesul unui număr cât mai mare de femei latestarea gratuită Babeş-Papanicolaou, în cadrul Programului Naţional pentru depistarea activă precoce iniţiat de Ministerul Sănătăţii, contribuind, astfel, la ameliorarea efectelor devastatoare pe care boala le are în rândul femeilor din România: povara cancerului de col uterin este cea mai mare dintre statele europene, ţara noastră fiind pe primul loc atât în ceea ce priveşte incidenţa (în România, 34,9 la 100,000 de femei, de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene, respectiv 11,3), cât şi în ceea ce priveşte mortalitatea.2 Pentru femeile active (15-44 ani) din ţara noastră, cancerul de col uterin este al doilea cel mai frecvent tip de cancer şi reprezintă principala cauză de deces prin cancer.1

Demersul, susținut de multe voci puternice, unite de un scop comun: îmbunătățirea prevenției cancerului de col uterin în România

Pe parcursul unui an de zile, în cadrul campaniei se va încuraja colaborarea inter-instituțională și se vor organiza o serie de evenimente și de mese rotunde alături de jurnaliști, personalități publice, cât și de factori de decizie din sistemul sanitar național și local menite să atragă atenția unui public cât mai larg cu privire la importanța prevenției cancerului de col uterin.

„În calitate de coordonatori ai programului naţional de screening pentru cancerul de col uterin, considerăm că o campanie precum cea lansată astăzi este esenţială pentru reuşita oricărui program care vizează un segment de populaţie extins, aproximativ 6 milioane de femei cu vârste cuprinse între 25-64 de ani. De la lansarea programului naţional, aproximativ 700,000 de femei au beneficiat de serviciile gratuite de testare Babeş Papanicolaou, reprezentândo rată de acoperire a populaţiei feminine vizate la aproximativ 8%3 un procentaj sub nivelul optim de eficienţă. Fiind primul program de screening pentru cancer care se desfaşoară la nivel naţional, ne aşteptăm lao rată de acoperire mai mică, dar continuăm să credem cu tărie în necesitatea de a-l consolida şi, odată consolidat, în eficacitatea sa. Mai mult, statisticile la nivel internaţional ne confirmă efectul pozitiv al unor astfel de programe: în ţări în care rata de acoperire a programelor de screening pentru cancerul de col uterin depăşeşte nivelul de 60%, precum Norvegia (78,9%), Danemarca (66,3%) sau Regatul Unit al Marii Britanii (78,5%), în ultimii ani s-au înregistrat progrese remarcabile în scăderea mortalităţii pentru această boală, astfel încât aceasta a ajuns chiar să fie înjumătăţită în multe dintre aceste state.4 Aceste statistici ne confirmă încă o dată că, depistat din timp, cancerul de col uterin poate fi tratat corespunzător şi vindecat”, a declarat Carmen Ungurean, coordonator al Programului Naţional de Screening pentru depistarea activă precoce a cancerului de col uterin din cadrul INSP.

„Cancerul de col uterin este o amenințare reală la adresa sănătății femeilor din România, fiind unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer care le afectează sănătatea. Atunci când vorbim despre cea mai mare rată a incidenței, (34,9), de trei ori mai mare decât media la nivelul Uniunii Europene, cât și de o rată a mortalității îngrijorătoare (14,2)2, nu putem rămâne pasivi. Este de datoria noastră să aducem la lumină aceste statistici îngrijorătoare, să gândim proactiv și să atragem toți factorii implicați în crearea unui cadru funcțional care să informeze și să ajute femeile din România să acceseze serviciile de prevenție împotriva acestei boli. Acesta este obiectivul campaniei ”Protejează-i aripile!” și sperăm ca, la finalul acesteia, să putem să spunem că am contribuit în mod real, palpabil la lupta femeilor cu cancerul de col uterin.”, a declarat Fănuț Moroșan, reprezentantul MSD România.

Rata estimată a mortalității cauzate de cancerul de col uterin în țara noastră este de aproape patru ori mai mare decât media Uniunii Europene2

Peste 4.000 de românce sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin, acesta fiind al doilea cel mai des întâlnit cancer la femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani din țara noastră, după cel mamar. Mai mult, pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani, cancerul de col uterin este principala cauză de mortalitate prin cancer, în contextul în care peste 1900 de femei mor anual în urma diagnosticării cu această boală1.

România se află pe primul loc în Europa din punctul de vedere al incidenței și mortalității cauzate de cancerul de col uterin: astfel, rata estimată a mortalității cauzate de cancer de col uterin este de 14,2, de aproape patru ori mai mare decât media la nivelul UE, care este de 3,7. În ceea ce privește incidența cancerului de col uterin, România ocupă primul loc, cu 34,9 (raportată la 100.000 de locuitori), o rată de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene (care este de 11,3 la 100.000 de locuitori)2.

Ce cauzează cancerul de col uterin?

Cancerul de col uterin este cauzat de anumite tipuri ale virusului papiloma uman (HPV), un virus care provoacă cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere exclusiv sexuală, aceasta fiind frecvent întâlnită la adulții activi din punct de vedere sexual.[3] Până în prezent, au fost identificate peste 120 de tulpini ale acestui virus, unele dintre acestea având un risc oncogen crescut[4], iar două tipuri (mai exact, 16 și 18) sunt responsabile pentru peste 70% dintre cancerele de col uterin. 90% dintre cazurile înregistrate pentru această boală au fost provocate de genotipurile 16, 18, 31, 33, 45, 52 sau 58[5]. Infecția cu virusul HPV este una dintre cele mai întâlnite la nivel mondial, estimările arătând că până la 80% dintre femeile active sexual, la nivel global, vor fi, la un moment dat, pe parcursul vietii, expuse acestui virus[6]. Calea de transmitere a acestei infecții este cea sexuală, prin contactul cu zona infectată a unuia dintre parteneri[7]. Cum cancerul de col uterin este o boală care apare ca urmare a infecției cu un virus, ea poate fi prevenită prin vaccinare. O serie de astfel de vaccinuri sunt disponibile pe piață, în Uniunea Europeană, și oferă protecție fie împotriva a două, a patru[8] sau chiar a nouă din cele mai frecvente tipuri de virus Papilloma[9]. Aplicate împreună, vaccinarea și screening-ul reprezintă cea mai recomandată strategie de protecție împotriva cancerului de col uterin[10].

Despre MSD România

Compania americană Merck Sharp and Dohme (MSD) a deschis un birou în România în urmă cu 21 de ani, fiind una dintre primele companii farmaceutice multinaţionale cu prezenţă locală. Cu un accent constant pe inovaţie şi ştiinţă, MSD oferă în România un portofoliu extins, de peste 50 branduri inovatoare, în două categorii principale: medicamente de uz uman (medicamente eliberate pe bază de reţetă şi vaccinuri) şi medicamente de uz veterinar.

MSD este prezent în arii terapeutice critice precum hepatită C, diabet, imunologie, HIV, antibiotice și antifungice pentru îngrijire spitalicească, antiinflamatoare. În plus, MSD are un portofoliu divers de vaccinuri pentru copii si adulţi. Datorită inovaţiilor în portofoliul curent şi în portofoliul de R&D din hepatită C, HIV şi vaccinuri – un exemplu recent fiind vaccinul candidat împotriva Ebola – MSD deţine la nivel global o poziţie de lider în boli infecţioase. În acelaşi timp, compania dezvoltă soluţii inovatoare pentru a ajuta la îmbunătățirea vieții pacienţilor care luptă cu cancerul.

Fiind o companie responsabilă, recunoaştem că avem un rol de jucat – în parteneriat cu alți actori cheie – de a ne asigura că produsele noastre sunt accesibile pacienţilor care au nevoie de acestea. Astfel, prezenţa MSD în board-ul ARPIM (Asociaţia Producătorilor Internaţionali de Medicamente) precum şi în asociaţiile LAWG (Local American Working Group), Foreign Investors Council (Consiliul Investitorilor Străini) şi AmCham (Camera Americană de Comerţ) denotă angajamentul companiei faţă de piaţa din România.

Mai mult, platforma locală de responsabilitate corporativă “MSD pentru viaţă. Împreună pentru viaţă” operează prin patru piloni, cu accent în zona de sănătate, precum şi în susţinerea comunităţilor locale. Compania a luat ca o provocare plasarea actuală a României pe locuri fruntaşe, în Uniunea Europeană, într-o varietate de boli cronice sau boli foarte grave, inclusiv în mortalitatea maternă. De aceea, împreună cu World Vision România, am demarat anul acesta un amplu program de reducere a mortalităţii materne din ţara noastră, ca parte a iniţiativei globale MSD for Mothers, cu obiectivul ca nicio mamă să nu mai moară în momentul în care naște.

În MSD, la baza strategiei de business se află angajamentul față de valori și integritate. Astfel, de la toţi angajaţii companiei este aşteptat un comportament etic și în conformitate cu Codul de conduită al MSD, aliniat la Codul de Etică al EFPIA și, de asemenea, la legislația românească. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.msd.ro.

Despre INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) este instituția publică din România care îndeplinește rolul de for tehnic și metodologic Ministerului Sănătății privind controlul bolilor cornice și al bolilor transmisibile, intervențiile de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor. INSP deține un rol central în supravegherea bolilor și în implementarea proiectelor și programelor naționale de sănătate publică în acest domeniu. Are capacitatea necesară pentru cercetare și o experiență vastă în colaborarea cu alte instituții naționale și internaționale de sănătate.

