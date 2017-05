Primarul din Rădăuți, Nistor Tatar, a declarat astăzi că în perioada următoare vor fi suplimentate echipajele poliției rutiere pentru a stopa cursele ilegale de mașini de pe străzile din acest municipiu. Nistor Tatar a precizat că astfel de curse au devenit o problemă Rădăuți, fiind organizate în aproape toate zonele municipiului, însă în mod special în centrul orașului. În aceste condiții, primarul din Rădăuți a precizat că s solicitat organizarea unei ședințe la primăria municipiului a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Suceava pentru a stabili o serie de măsuri suplimentare pentru asigurarea ordinii publice și a stopa cursele ilegale de mașini.

La ședința de la Rădăuți au participat membrii ATOP, subprefectul județului, Silvia Boliacu, primarul Nistor Tatar, viceprimarul Bogdan Loghin, precum și șefii de departamente din primărie, șeful poliției municipiului Rădăuți și șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne din municipiu, localitate, consilieri locali, consilieri județeni, dar și reprezentanți ai altor instituții din municipiul Rădăuți.

|În același timp, președintele ATOP Suceava, Eugen Șalar, a spus că în ședință s-a arătat că în primul trimestrul al anului 2017 s-a constatat un trend descendent al infracționalității, fiind sesizate 242 de fapte, în scădere cu 75 față de perioada de comparație a anului trecut, un procentaj de 36,6%. Eugen Șalar a arătat că printre recomandările transmise în urma ședinței se numără și suplimentarea numărului de patrule în dispozitivul de ordine publică existent la nivelul municipiului, în special pe timp de noapte, dar și intensificarea activităților în cadrul unor acțiuni și campanii de prevenire a faptelor antisociale.