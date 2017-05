Teatrul „Matei Vişniec” informează că premiera spectacolului ,,Fernando Krapp mi-a scris această scrisoare”, în regia lui Alexander Hausvater, se va juca luni, 15 mai, cu casa de bilete închisă. Persoanele care au făcut rezervări dar nu au achitat încă biletele sînt aşteptate la sediul teatrului pentru a le ridica, pînă cel tîrziu mîine, la ora 16.00. În caz contrar, rezervările se pierd, iar biletele vor fi repuse în vînzare.

