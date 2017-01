Nouă suceveni au fost diagnosticați cu gripă, în perioada 26-30 decembrie. Direcția de Sănătate Publică a precizat că un singur pacient a fost spitalizat, fiind vorba despre o persoană din grupa de vîrstă 50-64 de ani. DSP a mai informat că, în același interval de timp, din județ au fost raportate 2.110 cazuri de viroze respiratorii, cu 41 de internări și 469 de cazuri de pneumonie, cu 123 de internări.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating