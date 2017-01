Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală și de Est, a anunțat astăzi că a finalizat încă un an remarcabil, cu un număr record de pasageri, cu extinderea masivă a rețelei de transport și cu recunoașterea globală a calității serviciilor și business-ului. Pe parcursul ultimelor 12 luni WIZZ a adăugat 9 aeronave flotei, a crescut oferta cu 17 noi destinații și a extins rețeaua în constantă creștere cu mai mult de 100 de rute noi.

WIZZ a transportat 23 de milioane de pasageri în 2016, în creștere cu 19% față de anul anterior. La finalul anului, compania conecta 134 de destinații din 40 de țări, cu un total de 519 rute la vânzare. Pe parcursul anului, WIZZ a adăugat nouă aeronave ultraeficiente Airbus A321 flotei sale și a creat peste 400 de locuri de muncă directe, numărul total de membri ai echipei depășind acum 3.000.

Flota Wizz Air constă în 74 de aeronave Airbus A320 și Airbus A321, care operează de la 25 de baze din 13 țări din Europa Centrală și de Est. Două baze adiționale, deja anunțate, la Chișinău, și la Varna, în Bulgaria, își vor începe operațiunile în martie și iulie 2017.

În 2016, dezvoltarea constantă a Wizz Air și serviciile excelente au fost recunoscute cu premii cu renume mondial. WIZZ a fost numită Value Airline of the Year 2016 de Air Transport World (ATW), unul dintre cei mai importanți furnizori de informații și servicii multimedia pentru piața globală de aviație și Low Cost Airline of the Year de către Center for Aviation (CAPA), furnizor important de infomații și analize despre industria aeriană. Compania a fost, totodată, înregistrată în cadrul Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), organizația de referință la nivel global în recunoașterea siguranței în aviație.

În 2016, Wizz Air, cea mai mare companie aeriană din România, a transportat peste 5,5 milioane de pasageri pe rutele sale cu tarife scăzute din România, în creștere cu 23% față de anul anterior și a avut operațiuni ce au facilitat peste 4.000* de locuri de muncă în industriile conexe.

Wizz Air și-a demonstrat angajamentul față de țară, iar pe parcursul lui 2016 a deschis două noi baze, la Iași și la Sibiu, și a adăugat două noi aeroporturi, Satu Mare și Suceava, rețelei din România, care este acum compusă din zece aeroporturi. Pentru 2017 WIZZ a anunțat deja adăugarea de noi aeronave bazelor din Cluj-Napoca și Craiova, precum și inițierea a 15 rute noi către 9 țări din România. Anul acesta Wizz Air va avea 22 de aeronave la bazele din România, inclusiv 5 aparate de zbor ultraeficiente Airbus A321 cu 230 de locuri, și va ajunge la 750 de angajați. Rețeaua de zbor WIZZ din România este alcătuită în prezent din 133 de rute, inclusiv o cursă internă între București și Cluj-Napoca.

József Váradi, Chief Executive Officer Wizz Air, a declarat: “2016 a fost un an excepțional pentru Wizz Air. Ne-am menținut poziția solidă de lider și cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală și de Est, și, în același timp, excelența noastră în servicii și siguranță a fost recunoscută prin distincții globale remarcabile. Modelul nostru eficient, ultra low-cost, ne va permite să ne continuăm creșterea importantă și să extindem constant rețeaua pentru a răspunde cât mai bine nevoilor pasagerilor. Vom continua să oferim cele mai mici tarife posibil împreună cu o experiență desăvârșită, pentru a le asigura plusvaloare tuturor clienților noștri.”