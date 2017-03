O ambulanţă aflată în misiune a fost răsturnată în centrul Sucevei de un şofer de 19 ani

O ambulanţă care se afla în misiune a fost răsturnată în centrul Sucevei de o maşină condusă de un şofer de 19 ani. Accidentul a avut loc miercuri seara, în jurul orei 20:30, în intersecţia semaforizată din apropierea Bibliotecii Bucovinei. Maşina condusă de tânărul de 19 ani circula dinspre Prefectură, iar în momentul în care a intrat în intersecţie nu a acordat prioritate ambulanţei care avea semnalele acustice şi luminoase pornite. Ambulanţa a fost lovită din plin din lateral, răsturnându-se în mijlocul intersecţiei. Mai mult, ambulanţa a lovit în partea din spate un alt autoturism, în care se aflau mai mulţi copii, care însă nu au fost răniţi.

Şoferul şi asistenta medicală din ambulanţă au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Tânărul de 19 ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.